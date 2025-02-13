شفيونتيك تقترب من «الرابعة المتتالية» في الدوحة



الدوحة (أ ف ب)



واصلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، زحفها نحو لقب رابع على التوالي في دورة الدوحة الألف نقطة للتنس، وذلك بتأهلها إلى نصف النهائي، بعد فوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة عالمياً 6-2 و7-5 في إعادة لنهائي العام الماضي.

ورفعت البولندية عدد انتصاراتها المتتالية في العاصمة القطرية إلى 17 مباراة وإلى 18 في 19 خاضتها في هذه الدورة التي انتهى فيها مشوارها عند الدور الثاني في مشاركتها الأولى عام 2020 على يد الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، قبل أن تتوج بعدها بألقاب 2022 على حساب الإستونية أنيت كونتافيت، 2023، بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيجولا ثم 2024 على حساب ريباكينا.

وتلتقي الفائزة بخمسة ألقاب كبرى، بينها أربعة في رولان جاروس، في دور الأربعة التونسية أُنس جابر أو اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وكانت المواجهة هي الثانية هذا العام بين شفيونتيك وريباكينا، المصنفة سابعة عالمياً وخامسة في الدورة، بعد أولى في كأس يونايتد حين فازت شفيونتيك بمجموعتين، لترفع البولندية عدد انتصاراتها أمام بطلة ويمبلدون لعام 2022 إلى أربعة من أصل ثماني مواجهات.

بعدما حسمت المجموعة الأولى بسهولة نتيجة انتزاعها شوطين على إرسال منافستها من دون أن تمنح الأخيرة أي فرصة للفوز على إرسالها، وجدت شفيونتيك نفسها متخلفة 0-2 في المجموعة الثانية، بعد تنازلها عن شوط الإرسال الأول، ثم حصلت على أكثر من فرصة للتعويض في الشوط الرابع لم تستثمرها، ما سمح لريباكينا في التقدم 3-1، 4-2 و4-3، قبل أن تنال البولندية فرصتين لإدراك التعادل على إرسال الكازاخستانية، وترجمت الأولى، لتصبح النتيجة 4-4 والإرسال في حوزتها.

وأفلتت البولندية من خسارة إرسالها في الشوط التاسع، وتقدمت 5-4 ثم 6-5، قبل أن تحسم المجموعة على إرسال الكازاخستانية 7-5 والمباراة في ساعة و36 دقيقة.

وقلبت الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا خسارتها المجموعة الأولى أمام الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة سادسة إلى فوز 4-6، 6-1 و6-1 وبلغت نصف النهائي.

وارتكبت المصنفة 26 عالمياً أربعة أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى، وتعرّضت خلالها لكسر الإرسال في الشوطين الأول والخامس والتاسع، كما أنها لم تجد نسقها المعتاد وضرباتها التي منحتها بلوغ ربع النهائي، فخسرتها 4-6.

لكن ذلك لم يحبط عزيمة الروسية البالغة 30 عاماً، فبدأت المجموعة الثانية بقوة وكسرت إرسال الأميركية في الشوطين الثاني والسادس قبل حسمها 6-1.

وتابعت ألكسندروفا صحوتها في المجموعة الثالثة والحاسمة، وكسرت إرسال المصنفة سادسة ثلاث مرات في الأشواط الثالث والخامس والسابع وأنهتها 6-1 في 32 دقيقة.

وتابعت ألكسندروفا بتحقيقها الانتصار الثاني على بيجولا في ثلاث مواجهات، مشوارها الناجح في الدوحة الذي تخلله إقصاء المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا بالسيناريو عينه، بعدما كانت متأخرة بمجموعة من دون رد.

وتواجه في نصف النهائي المتأهلة من مواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك والأميركية أماندا أنيسيموفا.