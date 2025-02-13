رونالدو يحتفظ بقمة «الأعلى دخلاً» في العالم!



لندن (رويترز)



تصدر كريستيانو رونالدو مرة أخرى قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم، بإجمالي يبلغ 260 مليون دولار في عام 2024، وفقاً لموقع سبورتيكو لأخبار صناعة الرياضة، لكن لم تكن هناك أي امرأة في قائمة أفضل 100.

وحقق أول 100 رياضي، الذين يهيمن عليهم لاعبو كرة القدم ودوري كرة السلة الأميركي ودوري كرة القدم الأميركية والجولف والملاكمة، دخلاً إجمالياً يقدر بنحو 6.2 مليار دولار في العام الماضي.

ويتضمن الرقم 4.8 مليار دولار من الرواتب والجوائز المالية، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار من عقود الرعاية.

وكانت الأميركية كوكو جوف بطلة التنس الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة في السابق هي الرياضية الأعلى دخلاً في العام الماضي، بواقع 30.4 مليون دولار، بفارق كبير عن دانييل جونز لاعب مينيسوتا فايكنج المنافس في دوري كرة القدم الأميركية الذي جاء في المركز 100، بإجمالي دخل بلغ 37.5 مليون دولار.

وضمن عقد رونالدو المربح مع فريق النصر احتفاظه بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، بعد انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر 2022.

وذكر موقع سبورتيكو أن المهاجم البرتغالي، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين الأسبوع الماضي، حصل على 215 مليون دولار في شكل أجر، كما حصل أيضاً على 45 مليون دولار من الإعلانات.

ويتقدم رونالدو بفارق كبير عن الرياضيين الآخرين في العالم، لدرجة أن ستيفن كري لاعب جولدن ستيت وريورز، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة، حصل على 153.8 مليون دولار، بالمقارنة أي أكثر من 100 مليون دولار أقل من الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ويأتي الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي خسر أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة للوزن الثقيل في ديسمبر، في المركز الثالث بالقائمة بثروة بلغت 147 مليون دولار.

وتم استكمال الخمسة الأوائل بوجود ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ولاعب إنتر ميامي (135 مليون دولار)، وليبرون جيمس نجم فريق لويس أنجلوس ليكرز (133.2 مليون دولار)، وهو اللاعب الوحيد البالغ من العمر 40 عاماً حالياً، والذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين.

وتتألف قائمة أفضل 100 رياضي من ثماني رياضات وتضم رياضيين ينتمون إلى 27 دولة.

ورغم أن الأميركية جوف، التي تبلغ من العمر 20 عاماً فقط، قد تتقدم في القائمة في الأعوام المقبلة، إلا أن هناك رياضيات أخريات كان من الممكن أن يصعدن إلى القائمة في الماضي.

وقالت مجلة فوربس إن لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، كانت الرياضية الأعلى دخلاً في العالم في عام 2022 بعد أن حصلت على 57.3 مليون دولار جوائز مالية وإعلانات.

وحققت لاعبة التنس الأميركية المعتزلة سيرينا وليامز، التي نالت 23 لقباً على صعيد البطولات الكبرى، 41.8 مليون دولار في عام 2021 وفقاً لمجلة فوربس.

واعتزلت اللاعبة الأميركية الرياضة في عام 2022 في بطولة أميركا المفتوحة.