العين يتفوق على كلباء بـ«ثلاثية»



معتز الشامي (أبوظبي)



تفوق العين على ضيفه كلباء 3-1، ضمن «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، وسجل أهداف «الزعيم»، سفيان رحيمي في الدقيقة 23، وكوامي في الدقيقة 40، وكاكو في الدقيقة 41، بينما أحرز مهدي قايدي هدف «النمور» في الدقيقة 53، ورفع العين رصيده إلى «29 نقطة»، في المركز الثالث، بينما يملك كلباء «21 نقطة» في الترتيب الثامن.

وبهذه النتيجة أصبح «البنفسج» الأقوى هجوماً في البطولة، بعدما وصل إلى 41 هدفاً، متفوقاً على شباب الأهلي بـ3 أهداف، كما أنه الأكثر زيارة للشباك في الشوط الأول «21 هدفاً».

قدم العين أداءً متميزاً، خاصة في الشوط الأول الذي شهد أهدافه الثلاثة، ونال مستوى الفريق استحسان الجماهير، في المباراة الثانية للمدرب الصربي إيفيتش الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي جارديم.