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الرياضة

برعاية حمدان بن زايد.. بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات على خط الانطلاق

برعاية حمدان بن زايد.. بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات على خط الانطلاق
14 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، وذلك ضمن سلسلة بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنطلق منافساتها من ثلاثة مواقع رئيسة، هي: أبوظبي، والمرفأ، وجزيرة دلما.
وتشهد البطولة وجود نخبة من المشاركات المحترفات والهاويات، اللواتي يتنافسن على جوائز مالية إجمالية تصل إلى 838 ألف درهم تُمنح لأول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية، علماً أن باب التسجيل مفتوح عبر الحساب الرسمي للبطولة على منصة إنستجرام.
وأكد سيف سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على الدور المحوري للنادي في تقديم الدعم اللوجستي والفني للبطولة، مشيراً إلى أن البطولة تُعزز مكانة الرياضات البحرية التراثية، وتتيح فرصة مميزة للسيدات لخوض منافسة قوية والفوز بجوائز قيّمة.
وأضاف السويدي أن البطولة لا تقتصر على المنافسة فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية وتراثية عالمية، وتعكس الإرث الثقافي العريق للإمارات، بالإضافة إلى دورها في تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات البحرية.
من جهته، قال زايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، عضو اللجنة المنظمة، إن البطولة تعكس رؤية أبوظبي في الحفاظ على الموروث البحري، وتعزيز الرياضات التراثية المستدامة، مشيراً إلى أن تخصيص البطولة للسيدات يأتي تقديراً لدورهن الفاعل في المجتمع، وفي مختلف المجالات.
وأضاف المزروعي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد في يناير الماضي، نواصل هذا الزخم مع بطولة المغيرة الكبرى، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ما يعكس حرص القيادة على ترسيخ التراث البحري، وتعزيز السياحة الرياضية والثقافية».
بدوره، أكد سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة، أن المجلس يحرص على دعم الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والتراث، حيث يوفر جميع التسهيلات لضمان تجربة استثنائية للمشاركات، مشيراً إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية يسير على أعلى مستوى لضمان نجاح البطولة.
وتعد بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات واحدة من أربع بطولات رئيسة ضمن سلسلة بطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد، ويحصل بطل الموسم الذي يجمع أعلى عدد من النقاط عبر ثلاث بطولات على سيارة، فيما تحصل بطلة الموسم التي تحقق أعلى مجموع نقاط في أربع بطولات على سيارة أيضاً، كما يحصل صاحب أعلى وزن لسمكة كنعد في بطولات أبوظبي على قارب صيد، بالإضافة إلى 50 ألف درهم، وهو الأمر ذاته بالنسبة لصاحبة أعلى وزن لسمكة الكنعد.

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