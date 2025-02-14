السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صحيفة بيريز» تفتح النار على فينيسيوس!

«صحيفة بيريز» تفتح النار على فينيسيوس!
14 فبراير 2025 08:40

مراد المصري (أبوظبي)


بدأت صحيفة ماركا الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد، والمقربة من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، التمهيد لرحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور عن «الملكي» خلال الصيف المقبل، في ضوء العرض المغري المقدم للاعب من السعودية، ووضعت صورة اللاعب على غلافها الصادر اليوم، بعنوان «قضية فينيسيوس على صفيح ساخن».
وترى «ماركا» التي تُوصف بأنها المتحدث الرسمي للنادي «الملكي»، أن ما يحدث مع فينيسيوس في الوقت الحالي، هو خطوات استراتيجية مكررة على غرار ما سبق انضمام كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى الدوري السعودي، في ضوء السعي للترويج للمسابقة بأكبر طريقة ممكنة، لكنها في ذات الوقت كشفت عن أن فينيسيوس فعلياً عرض نفسه على مسؤولي الدوري السعودي، وذلك بواسطة ممثليه منذ أواخر عام 2023، وجذبهم العرض الذي يصل إلى مليار يورو يحصل عليها اللاعب نفسه خلال الفترة التي يقضيها هناك، مما جعل اللاعب يعقد بنفسه جلسة مع المسؤولين السعوديين لبحث القيام بهذه الخطوة.

 

أخبار ذات صلة
الظهير الأيسر الأفضل في تاريخ ريال مدريد.. كارلوس أم مارسيلو؟
الرياض ينهي «السيطرة 546» للهلال!


وبحسب «ماركا» عبر ريال مدريد عن استيائه من تصريحات فينيسيوس حول مفاوضات تجديد عقده، والتي رأى أنها ليس في توقيت مثالي في منتصف الموسم، إلى جانب أن النادي صاحب الشأن الرئيسي في طرح الأمر في وسائل الإعلام، وتحديد توقيت المفاوضات.
وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد ما يزال يتمسك بالشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ مليار يورو، ويطالب بالحصول على المبلغ، في حال أراد الخروج، وذلك مع تبقي عامين ونصف العام في عقده، مما يجعل ريال مدريد لا يواجه حالة ذعر، ويرى أن الوقت في مصلحته.

 

 

الدوري الإسباني
الليجا
السعودية
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
فلورنتينو بيريز
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©