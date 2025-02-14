«صحيفة بيريز» تفتح النار على فينيسيوس!

مراد المصري (أبوظبي)



بدأت صحيفة ماركا الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد، والمقربة من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، التمهيد لرحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور عن «الملكي» خلال الصيف المقبل، في ضوء العرض المغري المقدم للاعب من السعودية، ووضعت صورة اللاعب على غلافها الصادر اليوم، بعنوان «قضية فينيسيوس على صفيح ساخن».

وترى «ماركا» التي تُوصف بأنها المتحدث الرسمي للنادي «الملكي»، أن ما يحدث مع فينيسيوس في الوقت الحالي، هو خطوات استراتيجية مكررة على غرار ما سبق انضمام كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى الدوري السعودي، في ضوء السعي للترويج للمسابقة بأكبر طريقة ممكنة، لكنها في ذات الوقت كشفت عن أن فينيسيوس فعلياً عرض نفسه على مسؤولي الدوري السعودي، وذلك بواسطة ممثليه منذ أواخر عام 2023، وجذبهم العرض الذي يصل إلى مليار يورو يحصل عليها اللاعب نفسه خلال الفترة التي يقضيها هناك، مما جعل اللاعب يعقد بنفسه جلسة مع المسؤولين السعوديين لبحث القيام بهذه الخطوة.



وبحسب «ماركا» عبر ريال مدريد عن استيائه من تصريحات فينيسيوس حول مفاوضات تجديد عقده، والتي رأى أنها ليس في توقيت مثالي في منتصف الموسم، إلى جانب أن النادي صاحب الشأن الرئيسي في طرح الأمر في وسائل الإعلام، وتحديد توقيت المفاوضات.

وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد ما يزال يتمسك بالشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ مليار يورو، ويطالب بالحصول على المبلغ، في حال أراد الخروج، وذلك مع تبقي عامين ونصف العام في عقده، مما يجعل ريال مدريد لا يواجه حالة ذعر، ويرى أن الوقت في مصلحته.