أياكس وسوسيداد يتألقان في ملحق «يوروبا ليج»



باريس (أ ف ب)



عاد روما الإيطالي «المنقوص» عددياً بتعادل من عقر دار بورتو البرتغالي 1-1، فيما خطا أياكس الهولندي وريال سوسيداد الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم، بفوزهما خارج أرضهما على أونيون سان-جيلواز البلجيكي 2-0، وميدتيلاند الدنماركي 2-1 توالياً ضمن ذهاب الملحق المؤهل.

في المباراة الأولى، خرج نادي العاصمة الإيطالية الطامح للتعويض قارياً عن إخفاقاته المحلية، وآخرها خروجه من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد ميلان (1-3)، بالإضافة إلى احتلاله المركز التاسع في الدوري الإيطالي، بنتيجة مقبولة من معقل بورتو «استاد دراجاو»، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة صعبة أمام حامل لقب نسخة 2003 وبطل دوري أبطال أوروبا 2004.

وانتزع روما الذي عين في نوفمبر الماضي المدرب المخضرم كلاوديو رانييري لقيادته لفترة ثالثة، وثالث مدرب له هذا الموسم، بعد دانييلي دي روسي والكرواتي إيفان يوريتش، التقدم عبر التركي محمد زكي جيليك (45+5)، قبل أن يعادل فرانسيشكو مورا لمصلحة بورتو (67).

وأكمل روما اللقاء منذ الدقيقة 72 بعشرة لاعبين، بعد طرد براين كريستانتي، لنيله بطاقتين صفراويين.

وبلغ روما الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي على الأقل في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، فيما كان الاستثناء الوحيد، عندما قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز بمسابقة «كونفرنس ليج» في موسم 2021-2022.

وجاءت معظم فترات الشوط الأول هادئة جداً، على الرغم من بعض اللحظات المشحونة، لكن الحذر بقي مهيمناً على الجانبين.

وتعرض «الذئاب» لضربة موجعة بخروج نجمهم الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد إصابته في منتصف الشوط الأول، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب، بعد أن عجز عن استكمال اللعب، ليحل مكانه الشاب توماسو بالدانزي (39).

وفي حين بدا أن الفريقين سيدخلان إلى استراحة الشوطين بتعادل سلبي، نجح روما في اقتناص التقدم من تسديدة قوية لجيليك تهيأت له على مشارف المرمى (45+5).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل، إثر تمريرة طويلة من حارس المرمى ديوجو كوشتا إلى البديل البرازيلي بيبي الذي انطلق بالكرة قبل تمريرها لمورا الذي سددها قوية في المرمى (67).

وزادت الأمور سوءاً على الضيوف بعد طرد كريستانتي لنيله بطاقتين صفراويين (72).

وكان بورتو الأقرب لانتزاع هدف الفوز، بعد أن اندفع إلى الهجوم في الدقائق الأخيرة، إلا أن روما نجح في الحفاظ على التعادل، قبل موقعة الحسم على ملعبه الأولمبي الخميس المقبل.

وفي الثانية، وضع أياكس الهولندي قدماً في ثمن نهائي بفوزه خارج أرضه على أونيون سان-جيلواز 2-0.

ويدين نادي العاصمة الهولندية بفوزه إلى هدفي الدنماركي كريستيان راسموسين (59) والبلجيكي جورثي موكيو (71).

وبعد أن احتل أياكس المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي، استعاد وهجه هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن مطارده أيندهوفن مع مباراة أقل، في حين أنه يواصل سعيه للظفر بلقبه القاري الأول منذ فوزه بلقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا في عام 1995.

واحتل أياكس المركز الثاني عشر في ترتيب المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الثانية، ما أهله لخوض غمار الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي. في حين جاء سان-جيلواز في المركز الحادي والعشرين، وهو يحتل المركز الثالث في بطولته المحلية.

كذلك، عاد ريال سوسيداد الإسباني بالفوز من عقر دار ميدتيلاند الدنماركي 2-1،

وبعد أن تقدم برايس مينديس (11 من ركلة جزاء)، والياباني تاكيفوسا كوبو (31) بثنائية نظيفة لسوسيداد، قلص البولندي أدم بوكسا لميدتيلاند (38).

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع مانشستر يونايتد أو توتنهام الإنجليزيين في ثمن النهائي.

وحقق فنرباخشه التركي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فوزاً كبيراً على حساب ضيفه أندرلخت البلجيكي 3-0، وسجل أهداف النادي التركي الصربي دوشان تاديتش (11) والبوسني إدين دجيكو (42) والمغربي يوسف النصيري (57).

وسبق لمورينيو أن فاز بالمسابقة مع بورتو في عام 2003، قبل أن يظفر بها من جديد مع اليونايتد في 2017. كذلك، بلغ النهائي مع روما قبل عامين.

وألحق ألكمار الهولندي خسارة ثقيلة بجالطة سراي التركي المنقوص عددياً 4-1.

وأكمل جالطة سراي المباراة منذ الدقيقة 51 بعشرة لاعبين، بعد طرد آيخان.

كما فاز فيرينتسفاروش المجري على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدف وحيد سجله الإسرائيلي محمد أبو فاني (23).

في المقابل، تغلب تفينتي الهولندي على بودو جليمت النرويجي 2-1، وأف سي أس بي الروماني على باوك اليوناني بالنتيجة ذاتها.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل لتحديد هوية الفرق الثمانية التي ستلحق بلاتسيو الإيطالي، أتلتيك بلباو الإسباني، مانشستر يونايتد وتوتنهام، أينتراخت فرانكفورت الألماني، ليون الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني وجلاسكو الأسكتلندي.