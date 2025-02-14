دوران يخطف نجومية «كلاسيكو» النصر والأهلي



الرياض (أ ف ب)



حسم الوافد الجديد الكولومبي جون دوران «الكلاسيكو» لمصلحة النصر، بقيادته إلى الفوز على مضيفه الأهلي 3-2، رغم النقص العددي، وذلك في المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل دوران «ثنائية» في الفوز الخامس توالياً للنصر الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني، بعد طرد الفرنسي المدافع الفرنسي محمد سيماكان، ليرفع الكولومبي رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات بألوان الفريق المنضم إليه أواخر الشهر الماضي من أستون فيلا الإنجليزي.

وبفوزه الثالث عشر للموسم، رفع فريق المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر ونقطتين عن الهلال حامل اللقب وثاني الترتيب، وذلك قبل مباراتي الأخيرين مع الوحدة السبت والرياض الجمعة توالياً.

في المقابل، توقف مسلسل انتصارات الأهلي عند أربع مباريات توالياً، ومني بهزيمته السادسة للموسم، وتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت المباراة حامية منذ البداية، وأعتقد الجزائري رياض محرز أنه وضع الأهلي في المقدمة، لكن حكم الفيديو المساعد (الفار) تدخل لإلغائه بداعي التسلل (6).

وتعرض النصر لضربة بإصابة البرتغالي أوتافيو مونتيرو، ما اضطر بيولي لاستبداله في الدقيقة 16 بأيمن يحيى الذي كان خلف هدف التقدم لفريق، حين قام بمجهود فردي قبل تمرير الكرة إلى دوران الذي أطلقها من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس السنغالي إدوار ميندي (32).

وقبيل صافرة نهاية الشوط الأول، تعرض النصر لضربة أخرى بإصابة الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي ترك مكانه لعلي لاجامي (43).

وكان الأهلي قريباً من خطف التعادل لكن العارضة تدخلت لصد تسديدة قوية من عبد الله العمار (44).

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة وسجل علي مجرشي هدفاً رائعاً، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 47 التي شهدت توجيه البطاقة الحمراء لسيماكان، بعدما قام بالاعتداء على الإنجليزي إيفان توني من دون كرة.

وتصدى الحارس البرازيلي بينتو لفرصة خطيرة للأهلي عبر الإيفواري فرانك كيسيه (69)، ثم اشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة بعدما سجل إيفان توني هدف التعادل للأهلي عقب عرضية من الإسباني جابري فيجا حولها الإنجليزي برأسه في الشباك (78).

ورد أيمن يحيى سريعاً، وأعاد النصر إلى المقدمة بعد أقل من دقيقتين، إثر عرضية أرسلها علي الحسن تابعها نحو المرمى، صدها في بادئ الأمر ميندي لكن الكرة عادت إليه فسددها في الشباك (80).

ولم تنتهِ الإثارة عند هذا الحد، بل أضاف دوران الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 88 بعد هجمة مرتدة قادها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقلص الأهلي النتيجة بهدف ثانً في الوقت بدل الضائع، بعد ارتباك بين مدافعي النصر، ما سمح لكيسيه في التسديد نحو المرمى فتدخل بينتو، لكن الكرة سقطت أمام سميحان النابت الذي وضعها في الشباك (7+90).