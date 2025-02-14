السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يواجه منافساً يمر بسلسلة إيجابية تاريخية!

برشلونة يواجه منافساً يمر بسلسلة إيجابية تاريخية!
14 فبراير 2025 10:45

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الظهير الأيسر الأفضل في تاريخ ريال مدريد.. كارلوس أم مارسيلو؟
لاعب «بلاي ستيشن» يعيد اكتشاف نفسه في سان جيرمان!


يستعد برشلونة لخوض «الاختبار المهم» في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلتقي رايو فاليكانو يوم الاثنين المقبل، حيث يمر فريق العاصمة بسلسلة إيجابية غير مسبوقة، بعدما وصل إلى المباراة التاسعة على التوالي من دون خسارة في «الليجا»، وهو أكبر رقم يحققه طوال تاريخ مشاركاته في البطولة.
وفيما نال لاعبو برشلونة قسطاً من الراحة لمدة 3 أيام، مستفيداً من تأهله المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك فإن العمل بدأ مجدداً تحت قيادة الألماني هانزي فليك مدرب «البلوجرانا».
وحقق رايو فاليكانو بقيادة المدرب إينيجو بيريز رقماً قياسياً جديداً في «الليجا»، بعد 9 مباريات من دون هزيمة، بفضل الفوز 1-0 على ريال بلد الوليد في الجولة الماضية، ليتجاوز سلسلة المباريات الثماني، من دون خسارة في الدوري، والتي حققها المدرب فرانسيسكو موسم 2023-2024، وهو ما يسمح للجماهير بالحلم بخوض مغامرات البطولات الأوروبية، في ضوء وجود الفريق بالمركز السادس حالياً.
استقبل فريق العاصمة سادس أقل عدد من الأهداف هذا الموسم، برصيد 24 هدفاً، ويتفوق عليه فقط أتلتيكو مدريد «15»، وختيافي «17»، وريال سوسيداد، وأتلتيك كلوب «20»، وريال مدريد «22». 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
رايو فاليكانو
هانسي فليك
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©