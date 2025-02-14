برشلونة يواجه منافساً يمر بسلسلة إيجابية تاريخية!



مراد المصري (أبوظبي)



يستعد برشلونة لخوض «الاختبار المهم» في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلتقي رايو فاليكانو يوم الاثنين المقبل، حيث يمر فريق العاصمة بسلسلة إيجابية غير مسبوقة، بعدما وصل إلى المباراة التاسعة على التوالي من دون خسارة في «الليجا»، وهو أكبر رقم يحققه طوال تاريخ مشاركاته في البطولة.

وفيما نال لاعبو برشلونة قسطاً من الراحة لمدة 3 أيام، مستفيداً من تأهله المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك فإن العمل بدأ مجدداً تحت قيادة الألماني هانزي فليك مدرب «البلوجرانا».

وحقق رايو فاليكانو بقيادة المدرب إينيجو بيريز رقماً قياسياً جديداً في «الليجا»، بعد 9 مباريات من دون هزيمة، بفضل الفوز 1-0 على ريال بلد الوليد في الجولة الماضية، ليتجاوز سلسلة المباريات الثماني، من دون خسارة في الدوري، والتي حققها المدرب فرانسيسكو موسم 2023-2024، وهو ما يسمح للجماهير بالحلم بخوض مغامرات البطولات الأوروبية، في ضوء وجود الفريق بالمركز السادس حالياً.

استقبل فريق العاصمة سادس أقل عدد من الأهداف هذا الموسم، برصيد 24 هدفاً، ويتفوق عليه فقط أتلتيكو مدريد «15»، وختيافي «17»، وريال سوسيداد، وأتلتيك كلوب «20»، وريال مدريد «22».