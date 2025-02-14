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الرياضة

«ديربي فالنسيا» يعاند «الخفافيش» خارج الديار منذ 2017!

«ديربي فالنسيا» يعاند «الخفافيش» خارج الديار منذ 2017!
14 فبراير 2025 10:49

 
مدريد (الاتحاد)

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يستعد فياريال، وفالنسيا لخوض مباراة «ديربي منطقة فالنسيا» يوم السبت، في «الجولة 24» من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء يطمح فيه «الغواصة الصفراء» إلى التمسك بمقعده المؤهل إلى المسابقات الأوروبية، فيما يحاول «الخفافيش» الهروب من خطر الهبوط.
لم يتمكن مشجعو فالنسيا من الاحتفال بفوز خارج أرضهم على فياريال في «الليجا» منذ 21 يناير 2017، ورغم أن الفريقين التقيا عام 2019 في الدوري الأوروبي، ورجحت كفة «الخفافيش» 3-1 خارج أرضه في تلك المباراة الأوروبية، لكنه لم يحقق أي فوز بالدوري في منطقة كاستييون لمدة ثماني سنوات، وفي الواقع، خسر فالنسيا في زياراته الخمس الماضية في ملعب «لا سيراميكا».
بالنظر إلى آخر 5 مباريات بينهما، على أرضهما وخارجها، فاز فالنسيا مرة واحدة فقط، وذلك في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 في ملعب ميستايا، والمباريات الأربع الأخرى في السلسلة عبارة عن فوزين لفياريال وتعادلين، وهو الحال عندما انتهى لقاء الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 1-1 في «الليجا».
وستكون المباراة خاصة لمارسيلينو مدرب فياريال ولاعبه داني باريخو، بالنظر إلى تاريخهما الحافل سابقاً في فالنسيا، حيث فازا معاً بلقب كأس ملك إسبانيا هناك، وخاضا دوري أبطال أوروبا.
كما أن آخرين، مثل راؤول ألبيول، لديهم ارتباط خاص بنادي فالنسيا، والمدافع أحد قادة «الغواصة الصفراء»، ولعب لسنوات في «الخفافيش» قبل الانتقال داخل المنطقة إلى فياريال.

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
فالنسيا
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