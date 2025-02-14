السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فينيسيوس يهدد «الظاهرة رونالدو» في ريال مدريد!

فينيسيوس يهدد «الظاهرة رونالدو» في ريال مدريد!
14 فبراير 2025 11:06

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الظهير الأيسر الأفضل في تاريخ ريال مدريد.. كارلوس أم مارسيلو؟
جوارديولا يلمح إلى «القياسية 100» في «البريميرليج»


اقترب البرازيلي فينيسيوس جونيور من إنجاز تاريخي مع ريال مدريد، حيث تفصله 3 أهداف من تحطيم رقم مواطنه «الظاهرة رونالدو».
ويملك فينيسيوس 101 هدف مع «الميرنجي»، ليصبح ثاني أفضل هداف برازيلي في تاريخ ريال مدريد، خلف رونالدو «الظاهرة» الذي يتصدر القائمة برصيد 103 أهداف.
وبالنظر إلى النجوم البرازيليين في قائمة الفريق الإسباني على مر السنين، فإن الإنجاز سيكون رائعاً للجناح البالغ 24 عاماً.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة الفارق الكبير في مقاييس تسجيل الأهداف بين اللاعبين، وشارك رونالدو الذي لعب لريال مدريد من 2002 إلى 2006، في 177 مباراة، بمتوسط ​​0.59 هدف في المباراة، فيما لعب فينيسيوس فترة أطول مع النادي، بعد انضمامه إلى «الريال» قادما من فلامنجو عام 2018، حيث أمضى الجناح الدولي 7 سنوات مع الفريق، ونتيجة لذلك، فإن سجله التهديفي مختلف بعض الشيء، واستغرق الأمر منه 295 مباراة للوصول إلى 101 هدف، بمتوسط 0.34 في المباراة
والفرصة متاحة أمام فينيسيوس للاقتراب من رقم رونالدو أو حتى تجاوزه يوم السبت، عندما يواجه ريال مدريد فريق أوساسونا في الدوري الإسباني.
وبعدها بـ3 أيام، يستضيف الريال فريق مانشستر سيتي في إياب «ملحق» دوري أبطال أوروبا على ملعب «سانتياجو برنابيو»، وربما تكون إحدى هذه المباريات هي المسرح الذي يتربع فيه فينيسيوس أخيراً على قمة الترتيب.
ويحفل تاريخ ريال مدريد الغني بالمواهب البرازيلية الأسطورية، ولا يزال رونالدو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب برازيلي في تاريخ النادي، برصيد 103 أهداف.
ويحتل فينيسيوس، في الوقت الحالي، المركز الثاني برصيد 101 هدف، وفي المركز الثالث يأتي الظهير الأيسر الأسطوري روبرتو كارلوس، الذي سجل 69 هدفاً في 527 مباراة مع النادي.
وفي المركز الرابع يأتي رودريجو، الذي سجل 67 هدفاً مع «الملكي»، ومن المرجح أن يصعد في الترتيب في المستقبل القريب، ليكسر رقم روبرتو كارلوس.
ويكمل المراكز الخمسة الأولى ظهير أيسر سابق آخر، وهو مارسيلو، الذي سجل 38 هدفاً في 546 مباراة مع ريال مدريد.

الدوري الإسباني
الليجا
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©