فينيسيوس يهدد «الظاهرة رونالدو» في ريال مدريد!

معتز الشامي (أبوظبي)



اقترب البرازيلي فينيسيوس جونيور من إنجاز تاريخي مع ريال مدريد، حيث تفصله 3 أهداف من تحطيم رقم مواطنه «الظاهرة رونالدو».

ويملك فينيسيوس 101 هدف مع «الميرنجي»، ليصبح ثاني أفضل هداف برازيلي في تاريخ ريال مدريد، خلف رونالدو «الظاهرة» الذي يتصدر القائمة برصيد 103 أهداف.

وبالنظر إلى النجوم البرازيليين في قائمة الفريق الإسباني على مر السنين، فإن الإنجاز سيكون رائعاً للجناح البالغ 24 عاماً.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة الفارق الكبير في مقاييس تسجيل الأهداف بين اللاعبين، وشارك رونالدو الذي لعب لريال مدريد من 2002 إلى 2006، في 177 مباراة، بمتوسط ​​0.59 هدف في المباراة، فيما لعب فينيسيوس فترة أطول مع النادي، بعد انضمامه إلى «الريال» قادما من فلامنجو عام 2018، حيث أمضى الجناح الدولي 7 سنوات مع الفريق، ونتيجة لذلك، فإن سجله التهديفي مختلف بعض الشيء، واستغرق الأمر منه 295 مباراة للوصول إلى 101 هدف، بمتوسط 0.34 في المباراة

والفرصة متاحة أمام فينيسيوس للاقتراب من رقم رونالدو أو حتى تجاوزه يوم السبت، عندما يواجه ريال مدريد فريق أوساسونا في الدوري الإسباني.

وبعدها بـ3 أيام، يستضيف الريال فريق مانشستر سيتي في إياب «ملحق» دوري أبطال أوروبا على ملعب «سانتياجو برنابيو»، وربما تكون إحدى هذه المباريات هي المسرح الذي يتربع فيه فينيسيوس أخيراً على قمة الترتيب.

ويحفل تاريخ ريال مدريد الغني بالمواهب البرازيلية الأسطورية، ولا يزال رونالدو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب برازيلي في تاريخ النادي، برصيد 103 أهداف.

ويحتل فينيسيوس، في الوقت الحالي، المركز الثاني برصيد 101 هدف، وفي المركز الثالث يأتي الظهير الأيسر الأسطوري روبرتو كارلوس، الذي سجل 69 هدفاً في 527 مباراة مع النادي.

وفي المركز الرابع يأتي رودريجو، الذي سجل 67 هدفاً مع «الملكي»، ومن المرجح أن يصعد في الترتيب في المستقبل القريب، ليكسر رقم روبرتو كارلوس.

ويكمل المراكز الخمسة الأولى ظهير أيسر سابق آخر، وهو مارسيلو، الذي سجل 38 هدفاً في 546 مباراة مع ريال مدريد.