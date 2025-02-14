الحبتور يواجه بنجاش في كأس دبي الذهبية للبولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد الجولة الرابعة والأخيرة من الدور التأهيلي لكأس دبي الذهبية للبولو 2025 على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، ويتطلع كل من فريق الحبتور «حامل اللقب»، ومنافسه فريق بنجاش إلى الفوز الذي يضمن للحبتور الوصول إلى النقطة السادسة، حيث سبق له الفوز على فريقي الذئاب وغنتوت، وبذلك يزاحم على التأهل للمباراة النهائية السبت المقبل.

وفي المقابل، فإن فريق بنجاش يسعى لتضميد جراحه، وتجميل صورته حتى لو كان على حساب حامل اللقب لاسيما أنه قدم عروضاً طيبة، وخسر أمام منافسيه بفارق قليل، وبرغم أن الفريق يحمل تصنيف 19 جول إلا أن الفريق يفتقد الانسجام والتفاهم، وينتظر أن يمثل فريق الحبتور كلاً من محمد الحبتور، ومعه براتولوم بايوجار، وخان يوريش، وباتوستا بايوجار، بينما يمثل فريق بنجاش حيدر بنجاش، ومعه كل من فريديكو بوتوبسكي، وجينارو رينجا، وتوماس لابورد.

من جانب آخر، حقق فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري فوزاً غالياً ولافتاً، في ختام الجولة الثالثة على فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور الذي يبدو أنه اكتفى بالفوز بالكأس الفضية، وغاب عن مستواه تماماً في الكأس الذهبية.

جاءت المباراة مثيرة تقدم فيها فريق الذئاب بثلاثية نظيفة دون رد أنهى بها الشوط الأول، ليشهد الشوط الثاني تنافساً متكافئاً، وينتهي بتقدم الذئاب أيضاً بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين إلا أن الشوط الثالث شهد انتفاضة من جهانجيري ونجح في تقدمه في نهاية الشوط بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف للذئاب، واكتفى الفريقان بالتعادل في نهاية الشوط الرابع ب8 أهداف لكل منهما.

ويشهد الشوط الخامس والأخير تحولاً في الأداء والنتيجة لمصلحة فريق جهانجيري، بفضل تألق أليخاندرو موزيو الذي أحرز نصف أهداف الفريق، ليؤكد أحقية فريقه في المزاحمة على القمة، بعد الفوز بنتيجة المباراة بـ 12 هدفاً مقابل 10 أهداف.