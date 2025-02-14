«الإثارة والتشويق» شعار سباق العين التاسع للخيول



عصام السيد (العين)



غلفت الإثارة والتشويق أجواء فعاليات السباق التاسع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية الذي تألف من 7 أشواط، بمشاركة 102 من الخيول العربية الأصيلة، تنافست على جوائز 420 ألف درهم.

وفاز «نوفل الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي بقصب السبق في رابع الأشواط لمسافة 1800 متر، البالغ جوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:07:36 دقيقة.

واستهل «ناصيف» للمالك والمدرب سالم علي المرر، وقيادة الفارس البرازيلي سلفستر دي سوسا، الفوز بالشوط الأول لمسافة 2000 متر، جوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 13 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:19:14 دقيقة.

وخطف «آر بي ابيك» لصادق سالم الفيروز، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة حمد البوسعيدي، جائزة المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «مبتدئة»، وسجل البطل 2:06:98 دقيقة.

وبعد تنافس مثير حصد «ساموراي الزمان» لحميد الحميدة، بإشراف أحمد الحميدة، وقيادة عبد العزيز البلوشي، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل 2:08:68 دقيقة.

وتفوق «دي اتش صامد» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا على 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من توليد الإمارات، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:53:12 دقيقة.

وتوجت المهرة «أي آر موج» لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، وقيادة راي داوسون، بجائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجلت البطلة 1:37:13 دقيقة.

وكان «أف المميز» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة عبد العزيز البلوشي «ثنائية»، مسك ختام الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل 1:06:50 دقيقة.

وأكد علي فاروق مدير الفروسية في نادي العين للفروسية والرماية، أن أمسية السباق التاسع للخيول العربية الأصيلة، شهدت منافسات قوية بين الفرسان للوصول إلى المراكز الأولى، ومستويات فنية عالية تؤكد نجاح الفعاليات التي ينظمها النادي في المجالات الرياضية كافة، مع الحرص الكبير من إدارة النادي على أفضل الممارسات التي تعزز الجهود الرامية لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح.