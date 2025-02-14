«المضمار الأصفر» يحتضن «جبل علي مايل» و«بطولة السرعة»



عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار جبل علي ظهر السبت، أمسية سباقه التاسع لهذا الموسم، تتصدرها بطولتا جبل علي مايل، وجبل علي سبرنت، وتتألف الأمسية من 7 أشواط خُصصت جميعها للخيول المهجنة، ما عدا الشوط الأول الذي يحتضن شوط الخيول العربية الأصيلة، فيما يبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 92 خيلاً، وتبلغ الجوائز مليوناً و568 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس والرئيس في الحفل بطولة جبل علي مايل للفئة الثالثة البالغ جوائز 700 ألف درهم برعاية «أيه آر أم القابضة»، وسيكون صراع الأبطال بين 14 خيلاً، أبرزها «ساداتي»

وتتنافس نخبة من نجوم السرعة على لقب ثالث جولات سلسلة الإمارات لسباقات السرعة في الشوط الخامس «جبل علي سبرينت» على مسافة 1000 متر، برعاية لامبورجيني، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «كلر آب»، و«مورننج»، و«ماجستيك برايد».

وتنطلق سلسلة السباقات بالشوط الأول، المخصص لسباق كأس الوثبة «ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة.

ويشهد الشوط الثاني سباق كأس «طيران الإمارات»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً في المنافسة.

وفي الشوط الثالث المخصص للخيول المبتدئة، لمسافة السرعة 1200 متر، يشارك 15 خيلاً في المنافسة على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس، وخصص الشوط الرابع للخيول التي لم يسبق لها الفوز في سباقين، لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 6 جياد في المنافسة على لقب أي أس أس ستيكس، ويشهد الشوط السابع الختامي سباق المبتدئة، لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 11 جواداً في المنافسة على لقب «العوير ستيكس».