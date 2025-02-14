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الرياضة

«نونان الصغير» يحطم رقم لوكاكو في بطولات أوروبا

«نونان الصغير» يحطم رقم لوكاكو في بطولات أوروبا
14 فبراير 2025 11:41

 
مولده (رويترز)

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أصبح مايكل نونان مهاجم شامروك روفرز أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ بطولات الأندية الأوروبية، بعدما منح فريقه الفوز 1-صفر على مولده النرويجي في ذهاب ملحق دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
وسجل نونان، البالغ 16 عاماً و197 يوماً، هدف الفوز، بعد تمريرة عرضية من ديلان واتس في الدقيقة 57، إذ استغل الفريق الزائر تفوقه العددي، بعد أن تلقى فالديمار لوند لاعب مولده بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول.
وحطم المهاجم الأيرلندي الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله روميلو لوكاكو، الذي سجل في الدوري الأوروبي، وعمره 16 عاماً و218 يوماً، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في دوري المؤتمر الأوروبي، متجاوزاً جيمس ويلسون لاعب هارتس البالغ 17 عاماً، ويسعى شامروك إلى ضمان مكانه في دور 16 يوم الخميس المقبل حين يستضيف مولده.

اليويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
دوري المؤتمر الأوروبي
أيرلندا
بلجيكا
روميلو لوكاكو
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