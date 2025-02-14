السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري السيدات يجهز فريق نادي أبوظبي لأبطال آسيا

دوري السيدات يجهز فريق نادي أبوظبي لأبطال آسيا
14 فبراير 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
عدلي يعود إلى ملاعب الإمارات


حافظ فريق نادي أبوظبي الرياضي على صدارة دوري السيدات لكرة القدم، بفوزه على بريسشن بهدفي نعيمة إبراهيم ورشيده إبراهيم، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، محصلة 7 انتصارات متتالية، وأحرزت لاعباته 33 هدفاً، من دون أن تهتز شباك الفريق، فيما تراجع برسيشن إلى المركز الخامس، وله 10 نقاط.
ويواصل فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات تدريباته بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، بإشراف سارة حسنين المدير الفني، والمساعدة وفاء نشعي، استعداداً لمواجهة هوشي منه سيتي الفيتنامي بملعبه 22 مارس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، بما فيها نصف النهائي والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو، ورصد الاتحاد الآسيوي جائزة 1.3 مليون دولار للبطل.

الإمارات
أبوظبي
دوري أبطال آسيا
نادي أبوظبي الرياضي للسيدات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©