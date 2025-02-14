دوري السيدات يجهز فريق نادي أبوظبي لأبطال آسيا

أبوظبي (الاتحاد)



حافظ فريق نادي أبوظبي الرياضي على صدارة دوري السيدات لكرة القدم، بفوزه على بريسشن بهدفي نعيمة إبراهيم ورشيده إبراهيم، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، محصلة 7 انتصارات متتالية، وأحرزت لاعباته 33 هدفاً، من دون أن تهتز شباك الفريق، فيما تراجع برسيشن إلى المركز الخامس، وله 10 نقاط.

ويواصل فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات تدريباته بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، بإشراف سارة حسنين المدير الفني، والمساعدة وفاء نشعي، استعداداً لمواجهة هوشي منه سيتي الفيتنامي بملعبه 22 مارس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، بما فيها نصف النهائي والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو، ورصد الاتحاد الآسيوي جائزة 1.3 مليون دولار للبطل.