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الرياضة

لقاءات عربية لـ «شباب الجودو» في «دولية تونس»

لقاءات عربية لـ «شباب الجودو» في «دولية تونس»
14 فبراير 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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خسر حميد الشامسي «الميدالية البرونزية» في «وزن تحت 60 كجم»، ضمن بطولة تونس الدولية المفتوحة للجودو للفئات العمرية، والتي تُقام بصالة الرياضة أرينا في قرطاجة، بإشراف الاتحاد الدولي، على مستوى فئات الناشئين تحت 17 سنة، وتختتم اليوم، وتشهد مشاركة 42 دولة.
واحتل الشامسي المركز الخامس في المجموعة، بعد أن تخطى التونسي أيوب بوشارب في «التمهيدي»، إلا أنه خسر لفارق الخبرة أمام الأميركي فيلاسكو كريستوفر الفائز بـ «فضية» الوزن.
وخسر الشامسي في «الترضية» أمام المغربي إلياس أبجبوري الفائز بذهبية بطولة داكار، وفضية بطولة الدار البيضاء 2024، ما جعله يحتل المركز الخامس في الترتيب، قبل بتسوانا وكندا وصربيا.
وأسفرت قرعة فئة الشباب عن لقاء محمد وليد النقبي منافسه الليبي ياسين جراحلي في وزن تحت 55 كجم، ومسعود محمد المسماري مع الجزائري مصعب بن عباد في الوزن نفسه، بينما يلتقي بطي أحمد الهاشمي مع التونسي عمر شابا في وزن تحت 55 كجم.
ويختتم منتخبنا مشاركته في وزن تحت 60 كجم بلقاء أنس خماس اليماحي مع الجزائري أنيس محمد.

الإمارات
تونس
الجودو
اتحاد الجودو
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