إنجبريجستن يحطم «الرقمين العالميين» لـ1500 متر والميل



ليفين (رويترز)



حطم النرويجي جاكوب إنجبريجستن الرقم القياسي العالمي لسباق الميل داخل القاعات في لقاء ليفين، ضمن الجولة الذهبية لألعاب القوى داخل القاعات، محطماً الرقم الذي سجله الأميركي ياريد نوجوس مطلع الأسبوع الحالي في أول سباق للعداء النرويجي في هذه المسافة.

وكان نوجوس قد حقق الرقم القياسي العالمي في سباق الميل داخل القاعات بزمن بلغ ثلاث دقائق و46.63 ثانية في دورة ميلروز في نيويورك يوم السبت الماضي، قبل أن يحطم إنجبريجستن رقمه بعدها بخمسة أيام فقط بفارق أكثر من ثانية واحدة، مسجلاً ثلاث دقائق و45.14 ثانية.

كما حطم إنجبريجستن، الحائز الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين، الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات في طريقه، مسجلاً ثلاث دقائق 29.63 ثانية، أي ما يقل بنحو ثانية واحدة عن رقمه البالغ ثلاث دقائق و30:60 ثانية الذي سجله في اللقاء نفسه في عام 2022.

وقال إنجبريجستن (24 عاماً)، بعد أول سباق ميل داخل القاعات يشارك فيه على الإطلاق: «إنه شعور مذهل، هذا ما يحدث في ليفين، أنا سعيد للغاية، يجب أن تكون في غاية التركيز طوال السباق، إنه لأمر صعب، لكنه يستحق العناء»، وهنأ نوجوس منافسه.

وكتب نوجوس عبر إنستجرام، «تفوز في بعض الأحيان، وتخسر في بعض الأحيان، كانت خمسة أيام رائعة، مبروك يا جاكوبينج».