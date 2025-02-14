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الرياضة

3 ميداليات لمحمد يوسف في «دولية فزاع» لـ «قوى أصحاب الهمم»

3 ميداليات لمحمد يوسف في «دولية فزاع» لـ «قوى أصحاب الهمم»
14 فبراير 2025 13:50


دبي (الاتحاد)
أحرز منتخب الهند لقب النسخة السادسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي اختتمت بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وحصد المنتخب الهندي 21 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و8 فضيات، و4 برونزيات، وجاءت السعودية وصيفاً بـ 19 ميدالية، 9 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، فيما حل المنتخب الكيني ثالثاً بـ 16 ميدالية، 9 ذهبيات وفضية و6 برونزيات، تلاه منتخبنا في المركز الرابع بـ 21 ميدالية، 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات.
وشهدت البطولة تألق بطلنا محمد يوسف الذي قدم نفسه بصورة رائعة ونجح في التحليق بـ 3 ميداليات ملونة: ذهبية 100 متر على الكراسي المتحركة تي 34، وبرونزيتا 400 متر و800 متر.
من ناحيته، وجّه ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، كما وجه الشكر إلى الشركاء والرعاة، على تفاعلهم مع نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق العمل المختلفة والمتطوعين، معرباً عن سعادته بهذا النجاح الكبير للنسخة 16.

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وأشار إلى أن مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات بدبي تعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت، مبيناً أن النسخة 16 شهدت أيضاً مشاركة العديد من الأبطال الشباب، من أجل الاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة عبر بوابة «فزاع» التي تعد الخطوة الأولى للمستقبل. 

بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى
ألعاب القوى
أصحاب الهمم
نادي دبي لأصحاب الهمم
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