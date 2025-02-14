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الرياضة

ميثاء القبيسي تحزر لقب السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة

ميثاء القبيسي تحزر لقب السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة
14 فبراير 2025 14:15


عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)
توجت الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «هيكلا دو باس فور» لإسطبلات (أف 3)، بإشراف المدرب خليفة غانم المري بطلة سباق السيدات في باكورة فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة 79 من نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وتمكنت البطلة ميثاء القبيسي من تحقيق اللقب، بعدما قطعت المسافة الكلية للسباق البالغة 100 كلم، بزمن 3:26:58 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.99 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة مريم علي قمبر، على صهوة «هانتيوشا لارزاك» لإسطبلات «الريف العجبان»، محققة 3:27:05 ساعة، فيما جاءت ثالثة الفارسة فاي محمد علي، على صهوة «شيلسي دو لوك» لإسطبلات «البوادي»، محققة 3:27:58 ساعة.
وتم تقسيم مسافة سباق السيدات البالغة 100 كلم، إلى 4 مراحل، وتدرجت البطلة ميثا القبيسي في مشهد دراماتيكي من المركز الثالث عشر في المرحلة الأولى، إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية، ثم تراجعت للمركز العاشر في المرحلة الثالثة، قبل أن تطلق العنان لجوادها القوي في المرحلة الأخيرة، لتتوج جهودها بالمركز الأول.
وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة صباح الغد سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ثاني فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، فيما يقام السباق المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام المهرجان يوم الأحد.
توج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا.
وتحمل الفارسة نورا حمد القبيسي، لقب النسخة الماضية، بعد أن حلقت بالمركز الأول على صهوة «بي بيرلي ميلين ريانت» لإسطبلات «ماب»، قاطعة المسافة بزمن 3:24:17 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.37 كلم/ساعة.

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