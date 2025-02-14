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الرياضة

ديشان: مبابي سيعود لتشكيلة فرنسا في مارس

ديشان: مبابي سيعود لتشكيلة فرنسا في مارس
14 فبراير 2025 14:01


باريس (رويترز)
قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن القائد كيليان مبابي سيعود إلى المنتخب الوطني في مارس لمواجهة كرواتيا في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ولم ينضم المهاجم (26 عاماً)، الذي خاض 86 مباراة دولية، إلى تشكيلة فرنسا لمبارياتها في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر، بعد الانتقال لريال مدريد في يوليو.
وقال ديشان في مقابلة مع صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية: «بالطبع سيكون هناك. لماذا لا يكون هناك؟ نعم، لأسباب محددة للغاية لم يكن هنا، لكنه سيكون هناك إذا لم يحدث له أي شيء بين الآن وشهر مارس، إنه مرتبط جداً بالمنتخب الفرنسي حتى لو كان يمر بفترة شخصية معقدة. استعاد كامل لياقته البدنية، ويمكنك رؤية ذلك في الملعب وأيضاً من حيث القوة الذهنية».
وأصبح الجدول المزدحم من مصادر القلق المتزايدة للاعبين، بما في ذلك مبابي، مع زيادة عدد المباريات، ما قد يؤدي إلى إصابات.
ومع ذلك، قال مبابي في ديسمبر، إنه ملتزم باللعب مع فرنسا، على الرغم من غياباته السابقة، وأشار المدرب إلى أن فترة تأقلم مبابي مع ريال مدريد كانت أحد أسباب عدم استدعائه، خلال فترة التوقف الدولي.
وأضاف ديشان: «عطلات قليلة، وقليل من التحضير، وستة أشهر معقدة في باريس، وآلام في الظهر، وكسر في الأنف في بطولة أوروبا، من الواضح أن هذه الأشياء لها عواقب رياضية ونفسية، ناهيك عن تكيفه مع مدريد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن كل شيء أصبح في مكانه الصحيح، لأنه فعل كل ما هو ضروري». 

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