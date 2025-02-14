73 سباحاً في كأس الإمارات للمياه المفتوحة بشاطئ جميرا



دبي (الاتحاد)

يشهد شاطئ جميرا المفتوح صباح الغد تظاهرة رياضية كبيرة، مع انطلاق منافسات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي التي يستضيفها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بالتعاون مع الجهة المنظمة اتحاد السباحة.

وتجمع المنافسات 73 سباحاً، وتشمل الفعاليات ثلاث فئات تنافسية الأولى للمرحلة العمرية، ناشئين 14 و15 سنة لمسافة 3 كلم، والمرحلة العمرية شباب 16 و17 سنة لمسافة 4 كلم، ومنافسات بطولة العمومي لمسافة تصل إلى 5 كلم، حيث سيبدأ البرنامج الزمني الرسمي عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالترقيم، استعداداً لبدء التنافس، بداية من العاشرة صباحاً على مسار السباق الذي يمتد لمسافة 1000 متر أمام رواد شاطئ جميرا المفتوح.

وقال محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «تأتي استضافة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للحدث ضمن مبادرات النادي في عام المجتمع 2025 وفي إطار الجهود المتواصلة من قبل النادي لفتح قنوات التعاون وخلق شراكات جديدة مع الاتحادات الوطنية من أجل إثراء النشاط في الرياضات البحرية بمختلف أنواعها».