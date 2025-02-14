بوجاتشار يقود طموحات «إكس آر جي» في طواف الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

مع تبقي ثلاثة أيام على انطلاق طواف الإمارات للدراجات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، تبرز أسماء عدد من الدراجين العالميين في طليعة المتنافسين على النسخة السابعة للطواف الذي يقام خلال الفترة ما بين 17 إلى 23 فبراير الجاري.

ويستقطب طواف الإمارات نخبة من أبرز الدراجين، امتداداً للمكانة المرموقة التي يحظى بها على مستوى العالم باعتباره واحداً من أهم الأحداث العالمية في رياضة الدراجات الهوائية للمحترفين.

ويبدأ طواف الإمارات 2025 من الظفرة، وينتهي في العين عبر سبع مراحل، بإجمالي مسافة 1013 كم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة سباق زمن فردي، حيث من المتوقع أن تكون المراحل الحاسمة هي مرحلة سباق الزمن ضد الساعة في اليوم الثاني على جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كلم، تليها أولى التحديات الجبلية في المرحلة الثالثة على جبل جيس، وصولاً إلى النهاية الشهيرة في المرحلة الختامية على جبل حفيت.

وتتجه الأنظار إلى السلوفيني تادي بوجاتشار، بطل العالم الحالي، الذي يقود فريق الإمارات إكس آر جي، ويعود بعد غياب دام عامين عن التواجد في طواف الإمارات، الذي أحرز لقبه عامي 2021 و2022، وهو الدراج الوحيد الذي توج بطواف الإمارات مرتين، ويعد من أبرز المرشحين للفوز في النسخة السابعة.

ويشارك بوجاتشار للمرة الرابعة في طواف الإمارات، وحقق الفوز في أربع مراحل، بحثاً عن استكمال أداء أسطوري حققه في عام 2024 عندما توج بطلاً لطواف فرنسا، وجيرو إيطاليا بتسجيله الفوز في ست مراحل، حيث سيكون بمثابة رأس الحربة في فريق الإمارات إكس آر جي الباحث عن اللقب الثالث في موطنه.

وفي هذا العام يعود الدراج البلجيكي لينارت فان إيتفيلت للدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي، كقائد لفريق لوتو، ويتصدر قائمة المتنافسين، بعد أن حقق القميص الأحمر في النسخة السادسة كأول انتصار في أحد الطوافات الكبرى في مسيرته بفوزه بالمرحلة الأخيرة في 2024 على جبل حفيت، يدعمه أداء جيد قدمه الموسم الفائت، وحقق خلاله الفوز بمرحلتين في طواف إسبانيا.

ويشارك في نسخة 2025 مجموعة من الدراجين البارزين في مقدمة المرشحين كذلك على المراكز الأولى في التصنيف العام ونيل القميص الأحمر، أمثال الإسباني كارلوس رودريجيز دراج فريق إينوس، ومواطنه بيللو بيلباو دراج فريق البحرين فيكتوريوس، والكازاخستاني أليكسي لوتشينكو، والكولومبي استيبان تشافيز دراج إي إف إيديوكيشين، والإيطالي جوليو سيسكوني قائد فريق ليدل تريك الأميركي، والكولومبي إينر روبيو أوجوستو دراج فريق موفي ستار الإسباني.

وتوجد أسماء لامعة في قائمة الفرق المشاركة في طواف الإمارات 2025، كمجموعة من أبزر الدراجين الذين سيتافسون على الفوز في مراحل السرعة، يأتي في مقدمتهم البلجيكي تيم ميرليير دراج فريق سودال كويك ستيب، حامل الرقم القياسي كأكثر دراج فوزاً في طواف الإمارات بخمس مراحل، والفائز بأربع مراحل في جيرو إيطاليا في عامي 2021 و2024.

ويضع الهولندي ديلان جرونويجان دراج فريق جايكو العلا الفوز بإحدى مراحل السرعة في طواف الإمارات نصب عينيه، واستطاع أن يفوز بمرحلتين في الأعوام السابقة، حيث يعد من أبرز الدراجين المرشحين لاعتلاء منصة التتويج، إلى جانب البلجيكي جاسبر فيليبسن دراج فريق البيسين الفائز بمرحلتين في الإمارات، ومتصدر القميص الأخضر لطواف فرنسا عام 2023، وتسع مراحل في الطواف العريق.

وإلى جانب جرونويجان وفيليبسين، يأتي الهولندي أولاف كويج دراج فريق فيزما الذي حقق فوزاً بمرحلة في طواف الإمارات في عام 2024، وجوناثان ميلان الذي عاد إلى السباق، بعد فوزه بالفعل في وقت مبكر من الموسم، وتكتمل قائمة الأسرع بفابيو جاكوبسن وأرفيد دي كلاين فيل باوهاوس، وسام ويلسفورد، وهم جميعاً من أبرز المرشحين للمراحل السريعة.



مراحل الطواف

17 فبراير- المرحلة 1: محطة شمس للطاقة الشمسية - مدينة زايد - قصر ليوا، 138 كم

18 فبراير - المرحلة 2: جزيرة الحديريات (سباق ضد الساعة الفردي) 12.2كلم

19 فبراير- المرحلة 3: رأس الخيمة - جبل جيس، 181 كم

20 فبراير- المرحلة 4: شاطئ قدفع - الفجيرة - أم القيوين، 181 كم

21 فبراير - المرحلة 5: الجامعة الأميركية في دبي - جامعة حمدان بن محمد الذكية، 160 كم

22 فبراير - المرحلة 6: نادي أبوظبي للدراجات - كاسر الأمواج في أبوظبي، 165 كم

23 فبراير - المرحلة 7: استاد هزاع بن زايد - جبل حفيت، العين، 176 كم

القُمصان الرسمية تقدمة (إيلي)

الأحمر: لمتصدر الترتيب العام (التوقيت الزمني) برعاية الشركة العالمية القابضة

الأخضر: لمتصدر الترتيب بالنقاط برعاية مبادلة

الأبيض: لأفضل درّاج شاب، برعاية نخيل

الأسود: لمتصدر تصنيف السرعة المتوسطة برعاية الدار



على الهواء مباشرة

ستقوم قناتا أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية بتغطية مباشرة كاملة لكل مرحلة، مع توفير بث مباشر للجمهور المحلي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل، وسيتم بث السباق مباشرة على يورو سبورت وديسكوفوري بلس في جنوب آسيا وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ستايل لايف تغطية مباشرة في نيوزيلندا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا. أما في أميركا اللاتينية، فسيتم بث الحدث على دايركتف، بينما سيتمكن المشجعون في الصين واليابان من متابعة السباق عبر زهيبو وجيه سبوتر، على التوالي.