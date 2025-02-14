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الرياضة

سلوت نادم على تصرفاته تجاه الحكم: «مشاعري تغلبت علي»

سلوت نادم على تصرفاته تجاه الحكم: «مشاعري تغلبت علي»
14 فبراير 2025 14:43


ليفربول (أ ف ب)
أقر مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت بأن «مشاعره تغلبت عليه»، بعد أن تلقى بطاقة حمراء، في نهاية مباراة فريقه ضد إيفرتون بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء، وكان ليفربول في طريقه لتوسيع الفارق في صدارة الدوري إلى تسع نقاط على ملعب جوديسون بارك، لكن مدافع ايفرتون جيمس تاركوفسكي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
أثارت احتفالات عبدواللاي دوكوريه أمام أنصار ليفربول ردة فعل غاضبة من قبل لاعب ليفربول كورتيس جونز الذي قام بدفعه من الخلف، ما أدى إلى طردهما.
ووسط كر وفر على أرضية الملعب قام حكم المباراة مايكل أوليفر بطرد سلوت، ومساعده سيبكه هولشوف.
وفتح الاتحاد الانجليزي للعبة تحقيقاً بهذه الحادثة، لذا لم يتمكن المدرب من الكشف على المزيد من التفاصيل، وقال في هذا الصدد الجمعة، إنه يأمل في التصرف بشكل مختلف في المستقبل، وذلك في مؤتمر صحفي: «أعتقد أن ما حدث هو أنه في الوقت الإضافي والدقائق الخمس التي انتهى بها الأمر إلى ثماني دقائق... إن مشاعري تغلبت عليَّ».
وأضاف: «إذا كان بإمكاني القيام بذلك بشكل مختلف، وإذا نظرت إلى الوراء، أود أن أفعل ذلك بشكل مختلف. وآمل أن أفعل ذلك بشكل مختلف في المرة القادمة أيضاً، ولكن ما قيل بالضبط أو ما حدث، ثمة إجراء (التحقيق) مستمر ولا أريد إزعاج ذلك».
وأشاد سلوت، في موسمه الأول في «أنفيلد»، بالقوة الذهنية لفريقه في الأجواء المشحونة للغاية في إيفرتون، الذي تحسن كثيراً في الأسابيع الأخيرة، تحت قيادة مدربه الجديد-القديم الاسكتلندي ديفيد مويز.
وتابع: «أشيد بنا مرات عدة هذا الموسم بشأن مدى جودة هؤلاء اللاعبين، لكنهم أظهروا جانباً مختلفاً من أنفسهم الأربعاء بطريقة أفضل بكثير من العام السابق (الخسارة 2-0)».
وأوضح: «كانوا أقوياء من الناحية الذهنية للغاية، خلال المباراة التي لعبت ربما في أصعب الظروف بالنسبة لهم أيضاً، والبقاء أقوياء معاً، والقتال بقوة، وأن نكون أقوياء عقلياً، وهذا يمنحني الكثير من الثقة للمباريات الـ14 القادمة».
وختم: «كنت أعرف بالفعل مدى قدرتهم على اللعب، لكن الجهد الجماعي الذي أظهروه خلال 98 دقيقة يظهر لي أننا فريق من الصعب جداً التغلب عليه».
ويلتقي ليفربول، الذي يتقدم بسبع نقاط على أرسنال صاحب المركز الثاني، مع ولفرهامبتون الجريح على ملعب «أنفيلد».
يذكر أن ليفربول لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا الموسم، عندما سقط على أرضه أمام نوتجهام فوريست في أغسطس الماضي. 

 

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