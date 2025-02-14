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الرياضة

رادوكانو تشارك في «تنس دبي» بـ «بطاقة دعوة»

رادوكانو تشارك في «تنس دبي» بـ «بطاقة دعوة»
14 فبراير 2025 16:30

دبي (لااتحاد)
تعتزم البريطانية إيما رادوكانو مواصلة مساعيها لوقف سلسلة هزائمها أمام أفضل اللاعبات في العالم، بعد حصولها على بطاقة دعوة أخرى للمشاركة في بطولة دبي للتنس.

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وتعاني رادوكانو، المتوجة سابقاً ببطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، من أسوأ سلسلة نتائج في مسيرتها الرياضية، عقب خسارتها في أربع مباريات متتالية.
ولم تنجح رادوكانو في الاستفادة من مشاركتها ببطولتي أبوظبي والدوحة، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث خسرت في الدور الأولى في المرتين أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والروسية إيكاترينا ألكسندروفا على الترتيب. وجاءت الخسارتان، بعد هزيمة في الدور الأولى أمام الإسبانية كريستينا بوكسا ببطولة سنغافورة والسقوط أمام البولندية إيجا شفيونتيك، بعد بلوغها الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة لأول مرة.
وواصلت ألكسندروفا مسيرتها حتى وصلت للدور قبل النهائي في الدوحة، فيما تواجه رادوكانو 22/ عاماً/ احتمال خوض قرعة صعبة أخرى، حيث من المقرر أن تلعب أمام إحدى المصنفات العشر الأوائل في دبي مبكراً، لكن اللاعبة الشابة، التي تحظى بدعم من مدربتها جين أودونوجيو ومدرب اللياقة البدنية يوتاكا ناكامورا، اختارت مجدداً الاستفادة من مكانتها البارزة، وتجاوز الأدوار الأولى.

التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
جراند سلام للتنس
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