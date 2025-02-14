رولف كوران يُتوج بكأس الإمارات لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)



توّج الفارس السويدي رولف كوران بكأس الإمارات لقفز الحواجز، برعاية لونجين، وفي نسختها الأولى، وتصنيفها الرفيع من فئة الخمسة نجوم.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين، الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، رئيس البطولة، ومطر السويدي، المدير العام لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية كأس البطولة.

وجاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم، وتنافس على لقبها 45 فارساً وفارسة نالوا حق التأهل للمشاركة فيها في منافسة سابقة، وصعد 11 فارساً إلى الجولة الثانية، جولة الحسم، والدخول إلى ميدانها، عكس نتائج الفرسان في الجولة الأولى، والأفضل نتيجة يشارك في ذيل القائمة، 9 فرسان بنتيجة أداء خالٍ من نقاط الجزاء، وفارسان برصيد 4 نقاط جزاء، وأسفرت نتيجة الجولة الثانية عن فوز الفارس السويدي رولف كوران مع الجواد «روسيرو أتش في» (13 سنة)، وأنهى الجولة الثانية في زمن سريع بلغ 48:25 ثانية، بأداء نظيف دون خطأ في الجولتين، وتوّج بكأس المركز الثاني الفارس البريطاني تيم جريدلي، بصحبة الجواد «إمبريال بي أتش أف» (12 سنة)، وأكمل الجولة الثانية في 54:10 ثانية دون نقاط جزاء، ونالت كأس المركز الثالث الفارسة الألمانية كاترين إيكرمان، مع الفرس «آيرون دامس ديالو» (12 سنة)، وأنهت مشاركتها في 48:16 ثانية، برصيد 4 نقاط جزاء ارتكبتها مع «آيرون» عند الحاجز قبل الأخير في الجولة الثانية.

وانطلقت المنافسات الدولية تصنيف خمس نجوم، خلال الفترة المسائية في ثاني أيام البطولة، والتي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، ويستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمنافسة للسرعة، على مسلك صمم بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وتنافس فيها 42 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ ضمن الزمن المسموح 13 فارساً، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس السويسري بريان بولسيجر، المشارك رقم (22) بصحبة الجواد «كاسيل» (11 سنة)، وأنهى الجولة في 66:74 ثانية.

أعاد الفارس البلجيكي كونستانت فان باسشين، مشهد فوز الفارس السوري أسامة الزبيبي بجائزة المركزين الأول والثاني في افتتاحية منافسات بطولة النجمتين، وفي افتتاحية منافسات ثاني أيام البطولة، وتوّج البلجيكي كونستانت فان بجائزة المركزين الأول والثاني في منافسة السرعة من فئة النجمتين، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 55 فارساً وفارسة، وأسفرت نتيجتها عن تتويج الفارس البلجيكي كونستانت بجائزة المركز الأول بصحبة جواده «كانتورانو»، وأنهى معه جولة السرعة في 64:83 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني مع الفرس «كايسمت»، وأكمل معها الجولة في 64:90 ثانية.

وفاز الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس بجائزتي المركزين الأول والثاني أيضاً، في منافسة المرحلتين من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 68 فارساً وفارسة، وأنهى 12 فارساً المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بجائزة المركز الأول الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس، مع الفرس «كوراي زد»، بزمن المرحلة الثانية 26:61 ثانية.

وعقب مراسم تتويج الفائزين قال باتريك عون: «شاهدنا منافسات في غاية الروعة، في بطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز بتصنيفها الدولي الرفيع، ونبارك للفائزين، مع تمنياتنا بحظ أوفر للجميع».

وأضاف أن النسخة الأولى لدوري لونجين للأمم، كانت شيقة للجمهور والفرسان والخيول، والإقبال الكبير على المشاركة، ولونجين تشجع على البطولات الرياضية بصفة عامة والفروسية بشكل خاص في الإمارات، ومن نتائجه زيادة عددها ورفعة مستواها حول العالم.

وقال عون: «إن مسابقات دوري لونجين للأمم، والتي نشهد في أبوظبي يوم السبت أولى جولات نسخته الثانية، وكما يعرف الجميع فإن الفرق المشاركة فيه هي نخبة الفرق، ومن أهمها في العالم، وندعو الجمهور وكل محبي الرياضة للحضور ومشاهدة منافسات نادرة لرياضة قفز الحواجز على مستوى العالم أجمع، ليس بجوائزها فقط ولكن بمستوى الفرق المشاركة، والجميع يدرك أنها من أهم فرق القفز في العالم.