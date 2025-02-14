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الرياضة

نجل جراف وأجاسي ينضم إلى فريق البيسبول

نجل جراف وأجاسي ينضم إلى فريق البيسبول
14 فبراير 2025 16:54

 
فرانكفورت (د ب أ)

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تم ترشيح جادين أجاسي، نجل نجمة التنس الألمانية السابقة شتيفي جراف ونجم اللعبة البيضاء الأميركي المعتزل أندريه أجاسي، للانضمام إلى فريق البيسبول الوطني الألماني للمرة الأولى.
وذكر اتحاد البيسبول والكرة اللينة الألماني أنه تم اختيار جادين أجاسي «23 عاماً»، للاشتراك في بطولة تأهيلية لبطولة العالم الشهر المقبل في توسون بولاية أريزونا الأميركية.
وجراف وكذلك أجاسي اثنان من أساطير رياضة التنس، حيث تربعا على صدارة قائمة التصنيف العالمي لفترة طويلة، ويتقاسمان 30 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، ولديهما أيضاً ابنة أخرى تصغر شقيقها بعامين.
واختار جادين أجاسي لعبة البيسبول رياضة مفضلة له، حيث يلعب لفريق ماهونينج فالي سكرابرز في دوري البيسبول الرئيس (إم إل بي)، وهو أحد دوريات البيسبول الاحترافية، وواحد من أقدم أربع دوريات للعبة بالولايات المتحدة وكندا.
ومن المقرر أن تلعب ألمانيا ضد الصين والبرازيل وكولومبيا، من 2 إلى 5 مارس القادم في البطولة التأهيلية، حيث يصعد منتخبان منهم إلى بطولة البيسبول العالمية الكلاسيكية التي تعد بمثابة بطولة العالم الرسمية للعبة منذ عام 2013 .

التنس
دوري البيسبول
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