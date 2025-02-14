كومباني يتحدث عن «المبارزة الثنائية» في مباراة البايرن وليفركوزن



ميونيخ (د ب أ)



تحدث فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، عن المواجهة المرتقبة، التي تجمع فريقه مع مضيفه باير ليفركوزن، السبت، في قمة مباريات المرحلة الـ22 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

ومن المقرر أن تشهد المباراة، التي يحتضنها ملعب (باي آرينا)، مبارزة متوقعة بين أكثر اللاعبين الشباب موهبة في ألمانيا الآن، وهما فلوريان فيرتز، لاعب ليفركوزن، وجمال موسيالا، نظيره في البايرن.

وخلال تصريحاته للصحفيين، تحدث كومباني عن مواجهة فيرتز وموسيالا، حيث قال «كرة القدم الألمانية يمكن أن تكون سعيدة حقاً، لأنهما يلعبان لألمانيا». وأضاف كومباني: «لا تحتاج للبحث كثيراً عن الاختلافات أو من هو الأفضل. كلاهما لاعبان رائعان، نعرف ما يجعلهما مميزين، إنه لأمر خاص أن يكون لديك موهبتان مثلهما في نفس الجيل وذات الدوري والمنتخب الوطني، وأعتقد أنهما يمكن أن يتطورا بشكل أكبر». من المتوقع أن يجدد موسيالا عقده مع البايرن حتى عام 2026، فيما أثيرت هناك تكهنات بأن البايرن ربما يكون خياراً مستقبلياً لفيرتز، الذي يمتد عقده مع ليفركوزن حتى عام 2027 .

وقلل ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة البايرن للشؤون الرياضية، من أهمية مثل هذه التكهنات في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وعندما سئل عما إذا كان بإمكان موسيالا وفيرتز اللعب معاً من حيث المبدأ، أشار إلى المنتخب الألماني يجمعهما بالفعل، بعدما أثبتا أنفسهما منذ فترة طويلة لاعبين أساسيين.

وأوضح إيبرل: «شاهدناهما يلعبان معاً في كأس الأمم الأوروبية الماضية، إنهما لاعبان استثنائيان ويتمتعان بتفاهم جيد مع بعضهما بعضاً».

وشدد إيبرل «بالنسبة للاعبي كرة القدم المتميزين، فإن الأمر ببساطة هو أنهم يتعايشون مع بعضهم بعضاً لأنهم يتمتعون بالذكاء والشعور والفهم، كل منهما لديه نقاط قوته الخاصة».