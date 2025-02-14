الجزيرة و«كانو للطاقة» يوقعان اتفاقية شراكة



أبوظبي (الاتحاد)

وقع نادي الجزيرة اتفاقية مع شركة «كانو للطاقة»، تصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي حتى نهاية موسم 2026-2027.

ويظهر بموجب اتفاقية الشراكة شعار شركة «كانو للطاقة» على قميص طقم التدريبات الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، في مختلف المسابقات، بجانب قميص تدريبات فرق الألعاب الأخرى، مثل الطائرة والسلة، كما تظهر العلامة التجارية لـ«كانو للطاقة» في الأصول التسويقية الخاصة بنادي الجزيرة في ملعب محمد بن زايد.

ورحّب جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، بتوقيع اتفاقية الشراكة الجديدة، وقال: «سعداء بانضمام «كانو للطاقة» إلى عائلة شركاء نادي الجزيرة، ونفتخر بالشراكة التي تجمعنا بإحدى شركات «مجموعة كانو» التي تحمل قيمة وطنية ارتبطت بنمو وازدهار دولتنا على مدار تاريخها».

وأضاف: «إعلان الشراكة مع «كانو للطاقة» خطوة أولى نحو مسيرة من النجاحات المجتمعية والتجارية المشتركة للطرفين، نسبة لما يتقاسمه الجزيرة وكانو للطاقة من التزام مطلق بالسعي نحو الأفضل وطموح لا ينتهي لتحقيق النجاح المستدام، والعمل الجاد والمتواصل، لتقديم تجارب وحلول مبتكرة ومتنوعة لجميع فئات المجتمع».

وعبّر حمد عبد اللطيف كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، عن سعادته باتفاقية الشراكة مع الجزيرة، وقال: «فخور بالتعاون مع نادٍ عريق بحجم الجزيرة، والاتفاقية بداية مثمرة تُبرز من خلالها الشركات الوطنية دورها في دعم وتطوير الأندية الرياضية داخل الدولة، وتسهم في تعزيز الروابط بين خدمات المجموعة ومجتمع أبوظبي الرياضي، وهي تعبير عن تقدير المجموعة لقطاع الرياضة ودعمه، نظراً لما يُمثله من أهمية في تحسين جودة حياة الأجيال الشابة في الإمارات».