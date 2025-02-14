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الرياضة

المدرسة تحرم لاعباً من الاحتفال بالهدف التاريخي!

المدرسة تحرم لاعباً من الاحتفال بالهدف التاريخي!
14 فبراير 2025 18:17

 
دبلن (أ ب)

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لم يكن لدى مايكل نونان، البالغ 16 عاماً، الكثير من الوقت للاحتفال بهدفه التاريخي، الذي أحرزه لمصلحة شامروك روفرز الأيرلندي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
وتعين على الفتى الأيرلندي الذهاب إلى مدرسته في الصباح الباكر، الجمعة.
وقاد نونان فريقه للفوز على مضيفه مولده النرويجي 1- صفر، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد.
وفي عمر 16 عاماً و197 يوماً، أصبح نونان أصغر هداف على الإطلاق في المسابقة القارية، ولكن بعد رحلة العودة للعاصمة الأيرلندية دبلن، حزم اللاعب الصاعد حقيبته للذهاب إلى الفصول الدراسية صباح اليوم.
وكتبت ساندي نونان والدة اللاعب، على حسابها بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «وعاد إلى المدرسة»، حيث أرفقتها بصورة لنجلها وهو متوجه إلى فصله.
وذكر روفرز أن نونان أصبح أصغر هداف في أي مسابقة أوروبية للأندية، لكن الغاني ني لامبتي كان يبلغ 16 عاماً و100 يوم عندما سجل هدفاً لمصلحة أندرلخت البلجيكي بإحدى مباريات بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين شامروك روفرز ومولده، يوم الخميس المقبل، على ملعب (تالاجت) في دبلن.
وانضم نونان، الذي خاض فترة تجريبية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى روفرز في يناير الماضي، قادماً من فريق سانت باتريك أتلتيك، حيث كان أصغر لاعب يشارك أساسياً في تاريخ فريقه القديم، حيث كان يبلغ 15 عاماً و9 أشهر. ويلعب نونان حالياً ضمن صفوف منتخب أيرلندا للناشئين تحت 17 سنة.
وقال ستيفن برادلي، مدرب روفرز، إن نونان «يعيش ويتنفس وينام من أجل كرة القدم».

أيرلندا
دوري المؤتمر الأوروبي
النرويج
أندرلخت
مانشستر سيتي
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