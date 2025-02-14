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الرياضة

12 لاعباً يمثلون الإمارات في آسيوية القوس والسهم

12 لاعباً يمثلون الإمارات في آسيوية القوس والسهم
14 فبراير 2025 18:18

 
الشارقة (وام)

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اعتمد اتحاد القوس والسهم مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في المرحلة الأولى من بطولة آسيا في تايلاند التي تقام من 16 إلى 23 فبراير الجاري.
وتغادر البعثة إلى تايلاند الأحد، عقب المشاركة في المرحلة الرابعة في دوري الإمارات للقوس والسهم، إثر تعديل الموعد من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد، لرفع درجة جاهزيتهم البدنية والفنية.
وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار 4 لاعبين ولاعبات في فئة القوس المركب هم عبدالله المنصوري، ومحمد صالح، وناصر سعيد، وجمانة أحمد، بينما تتألف قائمة القوس المحدب من 8 لاعبين ولاعبات هم منصور الكتبي، وعبدالله الكتبي، وخليفة الكعبي، وحسن إبراهيم، وعلياء صالح، وحصة العوضي، وهدى صالح، ومها الحوسني.
من جانب آخر، اعتمدت اللجنة الفنية في الاتحاد انطلاق المرحلة الخامسة من دوري القوس والسهم يومي السبت والأحد، على ملاعب كلية التقنية بالشارقة، بمشاركة 142 لاعباً ولاعبة.
وتقام السبت منافسات الفئات تحت وفوق 18 سنة، بالإضافة إلى فئة ذوي الهمم، بينما يشهد الأحد منافسات تحت 12 و15 سنة.
ويتضمن الدوري فئات الرجال والسيدات والشباب وذوي الهمم، والأشبال والناشئين والناشئات، والبراعم للذكور والإناث.

الإمارات
تايلاند
اتحاد القوس والسهم
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