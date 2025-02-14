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الرياضة

1500 مشارك في بطولة مدن العالمية للترايثلون بأبوظبي

1500 مشارك في بطولة مدن العالمية للترايثلون بأبوظبي
14 فبراير 2025 18:47

 
أبوظبي (وام)
تنطلق يوم السبت بطولة مدن العالمية للترايثلون، في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من سلسلة بطولة العالم للترايثلون، وتستمر حتى الأحد المقبل، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وتعد هذه النسخة هي التاسعة التي تستضيف فيها أبوظبي إحدى مراحل البطولة، التي تشمل أيضاً محطات في يوكوهاما، وهامبورج، وكارلوفي فاري، ويهاي، ولونجونج.
وأتمت اللجنة المنظمة للحدث جاهزيتها لانطلاقة المنافسات التي تقام خلالها سباقات للمحترفين الفردي للرجال والسيدات، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى سباقات أصحاب الهمم، وسباق التتابع المختلط، وكذلك سباقات للفئات العمرية المختلفة.
وتقام سباقات الفئات العمرية، وسباقات أصحاب الهمم، وسباقات المحترفين الفردية للرجال والسيدات يوم السبت، فيما يقام سباق التتابع المختلط يوم الأحد.
ويتصدر أبرز المشاركين في فئة الرجال النجم النيوزيلندي هايدن وايلد، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، قائمة المشاركين في فئة الرجال، وفي فئة السيدات تبرز كل من الألمانية ليزا تيرتش ومواطنتها لورا ليندمان، وكذلك البطلة الأولمبية الأميركية جوين.
 

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