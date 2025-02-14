الزمالك يعيّن بيسيرو خلفاً لجروس



القاهرة (أ ف ب)



عيّن الزمالك ثالث ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً خلفاً للسويسري المقال كريستيان جروس، وفقاً لما أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الزمالك إنه «بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدربين، تقرر تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديراً فنياً للزمالك لمدة موسم ونصف موسم».

ويأتي التعاقد مع بيسيرو، بعد قرار إقالة جروس الذي عُيّن في ديسمبر الماضي خلفاً للبرتغالي الآخر جوزيه جوميز الذي انتقل إلى تدريب الفتح السعودي.

وقاد غروس الزمالك في 14 مباراة فقط، حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

وستكون هذه المرة الثانية التي يعمل فيها بيسيرو في مصر، بعد أن قاد الأهلي من قبل في موسم 2015-2016، وتحديداً بين أكتوبر 2015 ويناير 2016 قبل أن يتقدم باستقالته ويرحل لتدريب بورتو البرتغالي.

وسبق لبيسيرو (64 عاماً) تدريب ناسيونال وسبورتينج وبراجا وبورتو وفيتوريا جيمارايش بالبرتغال، بالإضافة إلى باناثينايكوس اليوناني ورابيد بوخارست الروماني والهلال السعودي والوحدة والشارقة الإماراتيين، كما درب منتخبات السعودية وفنزويلا ونيجيريا.

وكانت آخر مهام بيسيرو التدريبية هي قيادة منتخب نيجيريا في الفترة من 2022 إلى 2024، وحصد معه المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض.

لم يدرب أي فريق أو منتخب منذ رحيله عن نيجيريا في مارس الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري بـ26 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر، وثلاث عن الأهلي الثاني غريمه التقليدي.

تأهل الفريق إلى ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) التي يحمل لقبها وينتظر معرفة منافسه في القرعة التي تقام نهاية الشهر الحالي.