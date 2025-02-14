«الجوجيتسو» يُعانق 10 ميداليات في «آسيوية الشباب»



بانكوك (الاتحاد)



اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئة تحت 16 عاماً مشاركته في بطولة آسيا للشباب بحصد 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات، وفضية و6 برونزيات، ليؤكد مجدداً تفوقه على الساحة القارية، ويعزز مكانة الدولة الرائدة على خريطة الجوجيتسو الدولية.

ونجح في التتويج بالذهب سعيد مروان القبيسي «وزن 44 كجم»، وراكان اليماحي «وزن 40 كجم»، وغانم ناصر آل علي «وزن 48 كجم»، فيما أحرز الميدالية الفضية أحمد الكتبي «وزن 52 كجم»، وكانت الميداليات البرونزية من نصيب مثائل الحمادي «وزن 36 كجم»، ورانيا هاشم «وزن 52 كجم»، وعائشة الحمادي «وزن 63 كجم»، وسيف خالد سالم «وزن 48 كجم»، وخلفان القبيسي «وزن 52 كجم»، وسعيد عمر البلوشي «وزن 77 كجم».

ومن جانبه، قال بدرو داماسينو، مدرب منتخب الشباب: «حققنا الإنجاز بفضل العمل الجماعي والانضباط العالي الذي تحلى به اللاعبون خلال المنافسات، ركزنا خلال الاستعدادات على تطوير القوة البدنية والمرونة والقدرة على تنفيذ استراتيجيات متعددة، وهو ما مكّن الأبطال من التفوق في النزالات الحاسمة، والبطولة تشكل اختباراً حقيقياً لقدرات لاعبينا، وأثبتوا أنهم على مستوى التحدي، ونواصل العمل لتعزيز الإنجاز في منافسات اليوم المخصصة لفئة تحت 18 عاماً».



وقال سعيد مروان القبيسي الذي حصد الذهبية في فئة وزن 44 كجم: «فخور جداً بالميدالية الذهبية، ورفع علم الإمارات في البطولة القارية، التحدي كان كبيراً، لكن بفضل الاستعداد الجيد والتدريبات المكثفة والتوجيهات المستمرة من المدربين، استطعت تقديم أفضل ما لدي في كل نزال، وأثمن الدور الكبير الذي تلعبه قيادتنا الرشيدة في رعاية وتطوير الرياضة، مما يوفّر لنا البيئة المثالية للنجاح والتألق، كما أشكر اتحاد الجوجيتسو على دعمه المستمر، وأهدي هذا الإنجاز لعائلتي وكل من ساندني، وأواصل العمل بجد لحصد المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة».

ويستعد المنتخب لانطلاق منافسات فئة تحت 18 عاماً يوم السبت، حيث يسعى اللاعبون إلى استكمال مسيرة النجاح، وحصد المزيد من الميداليات، مع تطلعات كبيرة لمواصلة رفع راية الوطن عالياً في البطولة القارية.