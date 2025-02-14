جوارديولا: مشاكل مانشستر سيتي «المتعددة الأوجه»!



لندن (أ ف ب)



أقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن مانشستر سيتي لا يظهر ارتياحاً في الاستحواذ كما كان سابقاً، إضافة إلى معاناته من الناحية البدنية لمقارعة خصومه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد أن هيمن «السيتي» على الكرة الإنجليزية لفترات طويلة من العقد الأخير، من خلال أسلوبه المبني على الاستحواذ، تراجع أداؤه هذا الموسم.

وفقد بطل إنجلترا في ستة من المواسم السبعة الأخيرة حظوظه واقعياً بالمنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع.

كذلك، يواجه «السيتي» مهمة عسيرة لبلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني (2-3) في ذهاب الملحق المؤهل، بعدما كان متقدماً 2-1 حتى الدقيقة 86.

وقال جوارديولا للمراسلين قبيل مباراة فريقه الصعبة أمام نيوكاسل في الدوري المحلي إن مشاكل السيتي «متعددة الأوجه».

وأوضح «إنها كل شيء، إنها ليست مسألة واحدة، لو كانت مسألة واحدة، فسيكون من السهل حلها.

وتابع «كنا مرتاحين للغاية مع الكرة، والآن لا نشعر بنفس القدر من الراحة، عندما تكون الكرة بحوزتنا، وبما أنه لا يحدث ذلك، يتعين علينا الاستفادة من قوتنا البدنية، لكن قوتنا البدنية ليست مثل الفرق الأخرى».

وأضاف «نعرف أن الدوري يتقدم خطوة إلى الأمام مع جميع الفرق، ونحن نتراجع بعض الشيء مقارنة بالمواسم السابقة».

وذكر جوارديولا أن المدافع السويسري مانويل أكانجي سيغيب لفترة تصل إلى 10 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد ريال.

وأوضح «يخضع لجراحة السبت، وسيغيب بين ثمانية وعشرة أسابيع»، منوهاً بـ «المجهود المذهل» لأكانجي خلال أزمة الفريق الدفاعية هذا الموسم.

كذلك، أفاد مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق أن الشكوك تحوم حول لاعب الوسط جاك جريليتش الذي خرج خلال الشوط الأول أمام النادي الملكي.