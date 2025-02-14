موسيالا يمدد عقده مع بايرن ميونيخ إلى 2030



ميونيخ (أ ف ب)



وافق جمال موسيالا لاعب الوسط الهجومي جوهرة بايرن ميونيخ على تمديد عقده لأربع سنوات إضافية حتى 30 يونيو 2030، وفقاً لما أعلن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يذكر البايرن تفاصيل عقد موسيالا (21 عاماً)، لكن الصحافة المحلية تحدثت عن بندين جزائيين (175 مليون يورو قبل عامين من نهاية العقد و100 مليون يورو قبل عام من نهايته)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الراتب السنوي (ليصبح في مستوى الإنجليزي هاري كين، نحو 24 إلى 25 مليون يورو مقابل 9 ملايين يورو حالياً).

وقال موسيالا في البيان «أنا سعيد حقاً، البايرن هو أحد أكبر الأندية في العالم، هنا بدأت خطواتي الأولى في كرة القدم الاحترافية، وأنا مقتنع أنه يمكنني تحقيق أشياء كبيرة مع هذا النادي في السنوات المقبلة».

وأضاف اللاعب المولود في شتوتجارت «أشعر بأنني في المنزل، عندما أكون في ميونيخ أو في النادي مع جماهيرنا الرائعة، لدينا الكثير من الأمور التي نريد أن نحققها، أنا متحمس لكل ما هو قادم».

بدوره، قال المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل «جمال موسيالا يمثل الحاضر والمستقبل، وهو أحد وجوه جيلنا الجديد، مع موسيالا، أقنعنا أحد اللاعبين الأكثر طلبا في العالم بالبقاء في البايرن على المدى المتوسط».

وتابع «اللاعبون مثله يتيحون لنا إرسال رسالة واضحة للجميع بأن البايرن سيكون له حساب في المستقبل أيضاً».

ومن جانبه، قال رئيس النادي هيربرت هاينر «يا لها من هدية رائعة بمناسبة الذكرى الـ125 للنادي ولجماهيره، الناس يذهبون إلى الملعب من أجل لاعبين مثل جمال موسيالا، إنه حقاً لاعب استثنائي».

تدرج موسيالا في الفئات العمرية لبايرن وصعد إلى الفريق الأول عام 2020، حيث لعب حتى الآن 193 مباراة ضمن مختلف المسابقات، سجل خلالها 58 هدفاً وقدم 38 تمريرة حاسمة.

وانضم الشاب إلى منتخب «دي مانشافت» في 2021، وخاض بقميصه 38 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.