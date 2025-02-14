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الرياضة

الزورق البريطاني يتفوق في «إكس كات» بالفجيرة

الزورق البريطاني يتفوق في «إكس كات» بالفجيرة
14 فبراير 2025 19:48

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

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شهد سباق «كسر الكيلو»، وهو أول المنافسات في الجولة الأولى لـ «الإكس الكات» المقامة في الفجيرة إثارة كبيرة ومنافسة قوية بين الزوارق المشاركة، حيث تمكن الزورق البريطاني بقيادة سكوت وليامس ومارتين كامبيل من الفوز بالمركز الأول، مسجلاً 2:29:9 دقيقة، متفوقاً بفارق ضئيل على أقرب منافسيه.
وجاء زورق فريق الشارقة بقيادة ميخايل كوستزوف وشون تورينتي في المركز الثاني بفارق «عُشر الثانية» فقط، حيث قطع المسافة في 2:30 دقيقة، ليؤكد الفريق الإماراتي جاهزيته القوية رغم المنافسة الشرسة.
وحل الفجيرة في المركز الثالث بقيادة الأخوين روزاريو وجوزيبي، مسجلاً 2:31:23 دقيقة، متقدماً بفارق طفيف على «الفكتوري تيم»، الذي جاء رابعاً بزمن 2:31:87 دقيقة، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.
وتواصل الزوراق السريعة المشاركة تحدياتها حتى موعد السباق الرئيس يوم الأحد.

الإمارات
الفجيرة
الإكس كات
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