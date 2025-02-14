دبا الحصن والبطائح يتعادلان في «مباراة مثيرة»



فيصل النقبي (الشارقة)



خطف دبا الحصن «نقطة ثمينة» بالتعادل مع البطائح 2-2، في المباراة المثيرة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد القاسمي بمدينة الشارقة، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل للبطائح أديلسون ألبيرتو في الدقيقة 23، وأناتولي في الدقيقة 38، فيما أحرز لدبا الحصن، ميدانا في الدقيقة الثالثة، وعليون ندور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة يصل البطائح إلى «النقطة 12» في المركز الثاني عشر، فيما بلغ دبا الحصن «النقطة العاشرة» في المركز الثالث عشر.