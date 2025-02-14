السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن والبطائح يتعادلان في «مباراة مثيرة»

دبا الحصن والبطائح يتعادلان في «مباراة مثيرة»
14 فبراير 2025 19:55

 
فيصل النقبي (الشارقة) 


خطف دبا الحصن «نقطة ثمينة» بالتعادل مع البطائح 2-2، في المباراة المثيرة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد القاسمي بمدينة الشارقة، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل للبطائح أديلسون ألبيرتو في الدقيقة 23، وأناتولي في الدقيقة 38، فيما أحرز لدبا الحصن، ميدانا في الدقيقة الثالثة، وعليون ندور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

أخبار ذات صلة
4 أسباب وراء تألق العين مع «المدرسة الصربية»
الوصل يكسب النصر بـ «التخصص»

بهذه النتيجة يصل البطائح إلى «النقطة 12» في المركز الثاني عشر، فيما بلغ دبا الحصن «النقطة العاشرة» في المركز الثالث عشر.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
البطائح
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©