أنشيلوتي: لا أشعر بالقلق من انتقال فينيسيوس إلى السعودية

مدريد (أ ب)



قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه لا يشعر بالقلق من احتمالية إغراء البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، براتب أكبر للعب في السعودية.

وقال مدرب الريال بشأن النجم البرازيلي: «لا أشعر بالقلق لأنه يشعر بالسعادة هنا، أرى أنه متحفز للغاية».

وقضت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية أسابيع في التكهن بأن نادياً واحداً على الأقل في السعودية يستهدف ضم اللاعب البرازيلي الدولي البالغ 24 عاماً.

ويزعم أن هذه الأندية تتضمن الهلال، الذي قد يكون يبحث عن اسم كبير قبل بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في يونيو المقبل، وذلك عقب رحيل نيمار. وسيكون رحيل فينيسيوس، المهاجم السريع، ضربة موجعة للريال.

وقال أنشيلوتي قبل الدفاع عن صدارة الدوري الإسباني أمام أوساسونا السبت: «أرى لاعباً سعيداً يلعب بشكل جيد، ويريد أن يكتب التاريخ مع هذا النادي».

ولم يتحدث فينيسيوس بشكل مباشر بشأن الانتقال للعب في الدوري السعودي، على الأرجح مقابل راتب أكبر.

ويمتد عقد فينيسيوس مع الريال حتى يونيو 2027 ، وقال مؤخراً إنه في مفاوضات مع الريال لتمديد تعاقده.

وقال اللاعب بعدما ساعد الريال في الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: «سيكون بمقدرتنا إنهاء المحادثات في الأيام المقبلة، ويمكنني أن أستمر هنا لفترة أطول».

وساعد فينيسيوس الريال في الفوز بلقبين لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ثلاث مرات.

واحتل فينيسيوس المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلف رودري لاعب مانشستر سيتي.