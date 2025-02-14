مدرب أرسنال يتحدث عن «الحدث المنتظر»!



لندن (أ ب)



يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن مشكلة الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الكثير من الفرق تعد بمثابة حدث منتظر، وذلك بسبب ازدحام جدول المباريات وما يسببه من إرهاق للاعبين.

وقال أرتيتا إنه يشعر بالألم بعد تعرض مهاجمه الألماني كاي هافيرتز لإصابة قوية في أوتار الركبة في نهاية أحد تدريبات الفريق في معسكره بدبي، ليغيب اللاعب حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك ليوجه ضربة جديدة لهجوم أرسنال، مع غياب البرازيلي جابرييل خيسوس بسبب إصابة في وتر أخيل والجناح الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا الذي لم يلعب منذ ديسمبر بسبب إصابة في أوتار الركبة، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي جابرييل مارتينلي، والذي سيغيب الشهر المقبل بسبب الإصابة نفسها. وتمت إضافة مباراتين لكل فريق في المرحلة الأولى (مرحلة الدوري) بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، كما تقدم أرسنال في بطولة كأس الرابطة قبل الخسارة أمام نيوكاسل في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي، وهو ينافس على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الموسم الجاري، وتتواصل لمدة شهر، ليزيد عدد المباريات للعديد من الأندية، ورغم عدم مشاركة أرسنال بها هذا العام، فإن العديد من اللاعبين اشتكوا من جدول المباريات المزدحم، والذي يؤثر على أدائهم وصحتهم، كما أن ذلك الموقف قد يشهد العديد من المعارضات إلى حد دخول اللاعبين في إضرب. وبالنسبة لأرتيتا، ليس من الغريب أن يتعرض فريقه لهذا العدد من الإصابات بسبب ضغط المباريات على اللاعبين وما وصفه بالحمل الزائد على اللاعبين في كرة القدم الحديثة.

وقال أرتيتا: «لا يمكنك إثبات ذلك والأدلة الموجودة محدودة، وكل حالة مختلفة عن الأخرى، لكن تلك الإصابات تأتي بسبب الحمل والدقائق، إنه أمر لا مفر منه، لدينا لاعبون مصابون بعد أن خاضوا 130 مباراة في آخر موسمين، في النهاية هذا أمر منتظر حدوثه إذا واصلت الضغط مراراً وتكراراً».

وأضاف: «هل هذا الموسم يعد نتيجة تراكمية لذلك؟، هل ذلك بسبب الضغط؟، هل هو الحظ؟، هل هو الاستعداد؟، هل هي الطريقة التي نسير عليها؟، هناك العديد من العوامل من الصعب أن تشير إلى عامل منها بمفرده لكن جدول المباريات المزدحم يتطلب الكثير وبالنسبة لبعض اللاعبين خاصة البارزين منهم تعد تلك مشكلة حقيقية».