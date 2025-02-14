توتنهام يحصل على «جرعة معنوية» قبل لقاء مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



يستعد توتنهام الإنجليزي لكرة القدم للحصول على دفعة معنوية بعودة العديد من اللاعبين الأساسيين من الإصابة عندما يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد الأحد. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام افتقد لـ11 لاعباً في مواجهة أستون فيلا الأسبوع الماضي التي شهدت خروجه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن أنجي بوستيكوجلو عمل مع جوجليلمو فيكاريو، وديستني أودوجي، وجيمس ماديسون وويلسون أودوبيرت وبيرنان جونسون في التدريبات خلال هذا الأسبوع.

ولم يشارك الإيطالي الدولي فيكاريو مع الفريق منذ تعرضه لكسر في الكاحل في المباراة التي فاز بها الفريق على مانشستر سيتي 4 - صفر يوم 23 نوفمبر، واستخدم بوستيكوجلو ثلاثة حراس مرمى، خلال فترة غيابه التي استمرت ثلاثة أشهر.

وقال بوستيكوجلو مبتسماً: «كان أسبوعاً جيداً، ومن العدل أن نقول ذلك، من حيث صحة ورفاهية مجموعة الشباب الذين أعتني بهم».

وأضاف: «استفاد اللاعبون الذين كانوا يشاركون من يومين راحة، وعلى صعيد المصابين، من الجيد أن يكون لدينا بعض اللاعبين المهمين يعودون للمران في البداية، لأن ذلك يرفع من جودة ومستوى تدريباتنا، ولكن بالنسبة لمساعدتنا، فيكاريو نعم، تدرب بشكل جيد وهو جاهز».

وأضاف: «ماديسون جاهز للمشاركة، ثم كان لدينا ديستني، وويلسون وبيرنان يتدربون مع المجموعة، وهم في حالة جيدة أيضاً، لذا كان أسبوعاً تدريبياً جيداً».

ويستمر غياب ميكي فان دي فين (إصابة في العضلة الخلفية للفخذ)، ورادو دراجوسين (الركبة)، كريستيان روميرو (الفخذ)، ريتشارليسون (السمانة)، وتيمو فيرنر (عضلة الفخذ الخلفية)، ودومينيك سولانكي (الركبة)، قبل مواجهة مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث عشر.