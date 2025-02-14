بني ياس يكسب عجمان



علي معالي (عجمان)



حقق بني ياس فوزاً مثيراً على عجمان 3-2، ضمن «الجولة الـ16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ليرفع «السماوي» رصيده إلى «19 نقطة»، في المركز التاسع، ويملك عجمان الرصيد نفسه في المركز العاشر.

سجل يوسف نياكاتي وفواز عوانة وماركوفيتش أهداف بني ياس في الدقائق 13 و18 و73، ولعجمان ميلوش وسيلفا في الدقيقتين 87 و88.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 4 من بداية المباراة للاعب عجمان عبدالرحمن أحمد، وتقدم السماوي بهدفين سريعين في الدقيقتين 13 و18، وأكد تفوقه في الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة 73، وقبل النهاية بقليل انتفض «البرتقالي»، وسجل هدفين سريعين.