شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!



الدوحة (أ ف ب)



كرَّست اللاتفية ييلينا أوستابنكو تفوقها على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً، عندما تغلبت عليها 6-3 و6-1، في نصف نهائي دورة الدوحة للألف نقطة في التنس، وجردتها من اللقب المُتوجة به في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وهو الفوز الخامس للاتفية البالغة من العمر 27 عاماً وبطلة رولان جاروس عام 2017، على شفيونتيك في خمس مواجهات بينهما حتى الآن، والأولى منذ مواجهتهما الأخيرة في سبتمبر 2023 في الدور الرابع لبطولة فلاشينج ميدوز.

وأوقفت أوستابنكو المصنفة 37 عالمياً والتي أطاحت بالتونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي، الانتصارات المتتالية لشفيونتيك عند 17 في الدوحة، وتحديداً منذ عام 2022 (5 في 2022 و4 في 2023 و5 في 2024 و3 في 2025) وعند 18 في 20 خاضتها في هذه الدورة التي انتهى فيها مشوارها عند الدور الثاني في مشاركتها الأولى عام 2020 على يد الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا.

توجت البولندية الفائزة بخمسة ألقاب كبرى، بينها أربعة في رولان جاروس، بعد ذلك بألقاب 2022 على حساب الإستونية آنيت كونتافيت، 2023، بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيجولا، ثم 2024 على حساب ريباكينا.

كانت شفيونتيك الباغلة من العمر 23 عاماً تتطلع إلى أن تصبح أول لاعبة منذ عام 2011، والثانية فقط هذا القرن، تفوز بلقب إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات أربع سنوات متتالية، بعد رباعية الدنماركية كارولين فوزنياكي في نيو هيفن الأميركية عامي 2008 و2011، لكن أوستابنكو حرمتها من ذلك، وتغلبت عليها في 69 دقيقة.

ولم يسبق لشفيونتيك التي شاب النصف الثاني من موسمها في 2024 فضيحة منشطات أدت إلى إيقافها لمدة شهر، أن تغلبت عليها لاعبة واحدة خمس مرات من قبل.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها أوستابنكو مباراة نهائية لإحدى دورات الألف نقطة في مسيرتها الاحترافية، وتبحث عن لقبها الأول على هذا المستوى، بعد أن خسرت في المحاولتين السابقتين في الدوحة 2016 وميامي 2018.

وقالت أوستابينكو التي ستواجه الأميركية أماندا أنيسيموفا أو الروسية إيكاترينا ألكسندروفا في المباراة النهائية السبت: «أشعر أن هذا الملعب يتمتع بطاقة خاصة وكان يساعدني دائماً، بدأ كل شيء بالنسبة لي على هذا الملعب (عندما وصلت إلى النهائي في عام 2016)».

وأضافت «عندما نزلت إلى الملعب اليوم، كنت واثقة من قدرتي على الفوز عليها، لأننا لعبنا الكثير من المباريات، وأنا أعرف كيف ألعب ضدها، كنت أركز فقط على نفسي، وأعرف ما يجب أن أفعله، أنا سعيدة حقاً بالطريقة التي أتعامل بها مع مشاعري هذا الأسبوع، وأنا سعيدة بالتأهل إلى النهائي».

وبفضل فوزها على آخر المصنفات الـ16 في الدوحة، وبعد يومين من إقصاء الإيطالية جازمين باوليني الرابعة عالمياً، نجحت أوستابينكو لأول مرة في مسيرتها في التغلب على لاعبتين من المصنفات الخمس الأوليات في دورة واحدة.

وضربت أوستابنكو بقوة في بداية المباراة، وكسرت إرسال شفيونتيك في الشوط الأول، قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط التاسع، وتنهي المجموعة الأولى في صالحها 6-3 في 34 دقيقة.

وتابعت اللاتفية أفضليتها في الثانية وكسرت إرسال البولندية في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 4-0، قبل أن ترد لها الأخيرة التحية للمرة الأولى في المباراة، عندما كسرت إرسالها في الشوط الخامس مقلصة الفارق إلى 1-4، لكن أوستابنكو ردت مباشرة متقدمة 5-1، قبل أن تكسب الشوط السابع، وتنهي المجموعة في مصلحتها 6-1 في 35 دقيقة.