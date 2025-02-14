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الرياضة

الوصل يكسب النصر بـ «التخصص»

الوصل يكسب النصر بـ «التخصص»
14 فبراير 2025 22:17

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تفوق الوصل أمام مضيفه النصر 1-0، في مواجهة «ديربي بر دبي»، والتي جمعت الفريقين على «استاد آل مكتوم»، ضمن «الجولة الـ 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحملت الرقم 100 في تاريخ مواجهات القطبين في الدوري على مدار تاريخه.
وسجل نيكولاس خيمينيز هدف الوصل في الدقيقة 42، ليقود فريقه إلى الفوز 36 في مواجهات «الديربي»، ويرفع «الأصفر» رصيده إلى 24 نقطة، مقابل بقاء «العميد» المتراجع إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.
وأنهت الخسارة أمام الوصل سلسلة النتائج الإيجابية لـ «العميد» في 15 مباراة على التوالي في الدوري على ملعبه، ليتكبد الخسارة الأولى في المباراة رقم 16، وهو الفوز السادس للصربي ميلوش مدرب «الأصفر» في المواجهات أمام الهولندي شرودر مدرب النصر الحالي والعين السابق في «دوري المحترفين».
وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 42، لينجحوا في تسجيل هدف التقدم بوساطة نيكولاس خيمينيز، بعد كرة استخلصها من دفاع «العميد»، وتبادل في تمريرها مع بيدرو، وهو الهدف الـ 30 لخيمينيز في دوري المحترفين، والثاني في الموسم الحالي، بعد صيام 10 مباريات على التوالي.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
النصر
ألفريد شرودر
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