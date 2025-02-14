منتخب التايكواندو يحرز 6 ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية

الفجيرة (وام)



أحرز منتخب الإمارات للتايكواندو 6 ميداليات، مع ختام النسخة الثانية عشرة، من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي استضافها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وتوزعت الميداليات بين أربع فضيات، أحرزها آمنة اللوغاني، ومزون عيسى، وسلمى أحمد، ومحمد سالم، إضافة إلى برونزيتين حصل عليهما هند أسامة وأحمد خميس.

ورغم قوة المنافسة ومشاركة أبطال عالميين، نجح المنتخب في تقديم أداء مميز، محققاً نتائج إيجابية عززت حضوره على الساحة الدولية.

وجاء هذا الإنجاز بعد أسبوع من إحراز المنتخب 9 ميداليات في البطولة العربية التي أقيمت أيضاً في الفجيرة، ليصل إجمالي حصاده إلى 15 ميدالية في البطولتين.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، أن هذه النتائج تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة في الدولة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في إعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية حققت أهدافها.

وأضاف أن الإنجازات المحققة جاءت نتيجة لتخطيط مدروس وتناغم بين مختلف الكوادر، لافتاً إلى أن اعتماد تشكيلة تضم عناصر شابة يعكس استراتيجية التركيز على المستقبل.