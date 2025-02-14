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الرياضة

الهلال.. «النزيف مستمر» في الدوري السعودي

الهلال.. «النزيف مستمر» في الدوري السعودي
14 فبراير 2025 23:24

 
الرياض (د ب أ)

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واصل الهلال مسلسل إهدار النقاط في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع ضيفه الرياض 1-1،، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.
ورفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الاتحاد المتصدر، والذي يلعب الأحد مع الوحدة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، رفع الرياض رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.
وتقدم الرياض عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك الهلال التعادل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 60.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الرياض
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الوحدة
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