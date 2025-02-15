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الرياضة

منتخب الإمارات إلى نصف نهائي «عربية الرجبي»

منتخب الإمارات إلى نصف نهائي «عربية الرجبي»
15 فبراير 2025 09:02

 
الإسكندرية (الاتحاد)

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تأهل منتخب الإمارات للرجال إلى نصف نهائي البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد المصري بمدينة الإسكندرية.
وجاء تأهل منتخبنا بعد الفوز في أول 4 مباريات على لبنان 38-7 والعراق 45-0 والأردن 26-14 ومصر 28-7، ليصعد إلى نصف النهائي متصدراً قمة مجموعته.
ونجح منتخب السيدات في الفوز على الأردن 30-0 والسعودية 56-0، فيما خسر أمام تونس 0-27، ويستكمل المنتخب مشواره في البطولة الأحد، حيث يلتقي مع مصر ولبنان، لتحديد ترتيب المنتخبات، خاصة أن فئة السيدات تقام بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة 6 منتخبات فقط.

الإمارات
الرجبي
مصر
الإسكندرية
لبنان
العراق
الأردن
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