منتخب الإمارات إلى نصف نهائي «عربية الرجبي»



الإسكندرية (الاتحاد)



تأهل منتخب الإمارات للرجال إلى نصف نهائي البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد المصري بمدينة الإسكندرية.

وجاء تأهل منتخبنا بعد الفوز في أول 4 مباريات على لبنان 38-7 والعراق 45-0 والأردن 26-14 ومصر 28-7، ليصعد إلى نصف النهائي متصدراً قمة مجموعته.

ونجح منتخب السيدات في الفوز على الأردن 30-0 والسعودية 56-0، فيما خسر أمام تونس 0-27، ويستكمل المنتخب مشواره في البطولة الأحد، حيث يلتقي مع مصر ولبنان، لتحديد ترتيب المنتخبات، خاصة أن فئة السيدات تقام بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة 6 منتخبات فقط.