برايتون يضرب تشيلسي مرتين في 6 أيام!



برايتون (رويترز)



سجل كاورو ميتوما هدفاً رائعاً، وأضاف يانكوبا مينته هدفين، ليمنحا برايتون الفوز 3-صفر على ضيفه تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجدد برايتون فوزه على تشيلسي بعد 6 أيام، عندما تغلب عليه 2-1 على الملعب ذاته، في الدور الرابع، من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي غياب مهاجميه نيكولاس جاكسون ومارك جويو بسبب الإصابة، هيمن تشيلسي، لكنه لم يتمكن من التسديد على المرمى، ليتعرض لخسارة تركته في المركز الرابع، ولديه 43 نقطة، قبل استكمال مباريات الجولة، بينما تقدم برايتون إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ومنح جناح اليابان ميتوما التقدم لصاحب الأرض، بعد لقطة رائعة في منتصف الشوط الأول، بعدما استحوذ على تمريرة طويلة من الحارس بارت فيربروخن، قبل أن يمر من مدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه، ويطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

وظن تشيلسي أنه سجل، بعدما أطلق القائد إنزو فرنانديز ضربة رأس في الدقيقة 35، لكن الهدف لم يحتسب بسبب دفعه لجويل فيلتمان مدافع برايتون.

وبعدها بثلاث دقائق، أصبحت النتيجة 2-صفر، عندما فشل دفاع تشيلسي في إبعاد الكرة، ومرر داني ويلبيك لزميله مينته الذي راوغ بمهارة مارك كوكوريا، لاعب برايتون السابق، قبل أن يسدد في الشباك.

ومع عدم تهديد تشيلسي لمرمى برايتون، أضاف مينته هدفه الثاني في الدقيقة 63، بعدما راوغ كوكوريا مجدداً ثم أطلق تسديدة في الزاوية الضيقة.

وكاد ميتوما أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة لبرايتون، لكنه سدد في محيط حارس تشيلسي الذي أنقذ الكرة بسهولة.

وسدد فيلتمان في القائم، بعد تمريرة من ياسين العياري، قبل خمس دقائق من النهاية.

وهذا هو الفوز الأول لبرايتون على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتصاره 2-1 على مانشستر سيتي في التاسع من نوفمبر.

وأشاد ويلبيك مهاجم برايتون بهدف ميتوما الذي مهد طريق الفوز.

وأبلغ ويلبيك شبكة (سكاي سبورتس) «شاهدت الهدف بالتصوير البطئ، ميتوما يتمتع بلمسة أولى مذهلة، ولديه قدرة هائلة على السيطرة على الكرة ثم تسجيلها على الفور، لديه لمسة أولى مثالية، لا تصدق، يا له من هدف».

وبعد استقبال سبعة أهداف في المباراة الماضية بالدوري أمام نوتنجهام فورست، كان الحارس فيربروخن سعيداً بالحفاظ على شباكه، وتقديم تمريرة حاسمة لميتوما.

وقال «تدربنا على ذلك، ورأيت المساحة خلف دفاع تشيلسي، كانت لمسة ميتوما لا تصدق والإنهاء رائع للغاية، كنا بحاجة إلى إظهار رد فعل، وهذا ما فعله اللاعبون».