لايبزج يعود إلى «النقطة»!



برلين (أ ف ب)



عاد لايبزج إلى سكة التعادلات بسقوطه أمام مضيفه أوجسبورج الثاني عشر 0-0، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وكان لايبزج استعاد طريق الانتصارات، بعد خسارة وثلاثة تعادلات متتالية، عندما تغلب على ضيفه سانت باولي 2-0 في المرحلة الماضية، لكنه عجز عن مواصلة الصحوة، واكتفى بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.

وبات لايبزج مهدداً بالتراجع إلى المركز الخامس، في حال فوز شتوتجارت (35 نقطة) على ضيفه فولفسبورج السبت.

في المقابل، سقط أوجسبورج في فخ التعادل للمرة الثالثة توالياً، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب السبت أيضاً أونيون برلين مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وبوخوم مع بوروسيا دورتموند، وسانت باولي مع فرايبورج، وباير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ.

وتختتم المرحلة الأحد بمباريات فيردر بريمن مع هوفنهايم، وأينتراخت فرانكفورت مع هولشتاين كيل، وهايدنهايم مع ماينز.