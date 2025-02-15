الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريست.. «مستوى مخيب» قبل زيارة سان جيرمان!

بريست.. «مستوى مخيب» قبل زيارة سان جيرمان!
15 فبراير 2025 10:13

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كوناتيه ينفي «شائعات» سان جيرمان وينتظر التجديد لليفربول
مرموش يتفوق على صلاح وهالاند في «الهاتريك الأسرع»!


أفلت بريست من الخسارة أمام ضيفه أوكسير، وانتزع تعادلاً مثيراً 2-2، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.
وتقدم أوكسير مرتين عبر جايتان بيران في الدقيقتين 18 و74، وعاد بريست مرتين بواسطة السنغالي عبدواللاي ندياي (60) ولودوفيك أجورك (79).
وظهر بريست، المقبل على زيارة صعبة إلى العاصمة الأربعاء لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (0-3 ذهاباً)، بمستوى مخيب، وفرط في الارتقاء إلى المركز السادس ولو مؤقتاً، فرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، لكن تحت تهديد ستراسبورج الذي يحل ضيفاً على لنس الأحد.
في المقابل، واصل أوكسير خيباته، وفشل في تحقيق فوزه الأول منذ 24 نوفمبر الماضي، عندما تغلب على أنجيه 1-0 في المرحلة الثانية عشرة.
ورفع أوكسير رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، وبات بدوره مهدداً بالتراجع في حال فوز رين وأنجيه (23 نقطة لكل منهما) على ليل ورينس الأحد.
وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات مارسيليا مع سانت إتيان، وموناكو مع نانت، وتولوز مع باريس سان جيرمان، على أن يلعب الأحد مونبلييه مع ليون، ولوهافر مع نيس.

الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
مارسيليا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»
الرياضة
النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»
اليوم 20:44
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
الرياضة
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©