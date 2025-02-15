بريست.. «مستوى مخيب» قبل زيارة سان جيرمان!



باريس (أ ف ب)



أفلت بريست من الخسارة أمام ضيفه أوكسير، وانتزع تعادلاً مثيراً 2-2، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وتقدم أوكسير مرتين عبر جايتان بيران في الدقيقتين 18 و74، وعاد بريست مرتين بواسطة السنغالي عبدواللاي ندياي (60) ولودوفيك أجورك (79).

وظهر بريست، المقبل على زيارة صعبة إلى العاصمة الأربعاء لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (0-3 ذهاباً)، بمستوى مخيب، وفرط في الارتقاء إلى المركز السادس ولو مؤقتاً، فرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، لكن تحت تهديد ستراسبورج الذي يحل ضيفاً على لنس الأحد.

في المقابل، واصل أوكسير خيباته، وفشل في تحقيق فوزه الأول منذ 24 نوفمبر الماضي، عندما تغلب على أنجيه 1-0 في المرحلة الثانية عشرة.

ورفع أوكسير رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، وبات بدوره مهدداً بالتراجع في حال فوز رين وأنجيه (23 نقطة لكل منهما) على ليل ورينس الأحد.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات مارسيليا مع سانت إتيان، وموناكو مع نانت، وتولوز مع باريس سان جيرمان، على أن يلعب الأحد مونبلييه مع ليون، ولوهافر مع نيس.