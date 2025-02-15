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الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفرتون وليفربول بعدم السيطرة!

الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفرتون وليفربول بعدم السيطرة!
15 فبراير 2025 10:20

 
لندن (د ب أ)

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول ومساعده سكيب هولشوف، بالإساءة إلى حكام مباراة الفريق أمام إيفرتون في ديربي «ميرسيسايد»، في ملعب «جوديسون بارك» ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كلا الناديين جرى اتهامهما بالفشل في منع لاعبيهم من التصرف بطريقة مهذبة على أرض الملعب، بعد صافرة نهاية اللقاء أو خارجه، وحدثت مشاجرة بين كورتيس جونز، لاعب وسط ليفربول، وعبدالله دوكوري لاعب إيفرتون أدت إلى طردهما.
وتجادل سلوت مع مايكل أوليفير، حكم المباراة، على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، ليشهر الأخير له البطاقة الحمراء، كما تعرض هولشوف للطرد كذلك. وذكر الاتحاد الإنجليزي أن مدرب ليفربول تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات مهينة ومسيئة وسلوكاً سيئاً تجاه حكم المباراة، بعد إطلاق صافرة النهاية. كما أوضح أن هولشوف قد يكون تصرف بطريقة سيئة، واستخدم عبارات مهينة وتعامل بسلوك غير لائق مع حكم المباراة، وكذلك الحال تجاه أحد مساعديه، بعد أن تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
وسيكون أمام سلوت وهولشوف وكلا الناديين حتى يوم الأربعاء، لتقديم رد على الاتهامات، مما يعني قدرة سلوت على البقاء على مقاعد البدلاء لقيادة الفريق أمام وولفرهامبتون الأحد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
إيفرتون
أرني سلوت
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